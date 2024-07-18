"أرت في".. منصة الفن في متناول الجميع

ومن خلال الاستفادة من تقنية"البلوك تشين" blockchain، تسعى"أرت في" Artfi إلى جعل الفن عالي القيمة في متناول الجمهور العالمي. من خلال حدث إنشاء الرموز (TGE)، الذي أقيم في 17 يونيو 2024، حيث تم إطلاق "أرت في"Artfi بهدف تغيير مشهد الاستثمار الفني التقليدي.

وعلى مدى العامين الماضيين، شكلت "أرت في"Artfi شراكات مع العديد من الفنانين والمشاهير المشهورين، بما في ذلك "ساشا جفري" ونجم السينما الهندي "سلمان خان"، وتهدف هذه التعاونات إلى تجزئة فنهم، وبالتالي جعله في متناول الجماهير.