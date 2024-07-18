"أرت في".. منصة الفن في متناول الجميع
بعد توقف إعلامي دام عامين، عاد "رضا بيج"، العملاق الشهير في صناعة البيع بالتجزئة، إلى الأضواء مرة أخرى. هذه المرة إلى دمج خبرته في مجال البيع بالتجزئة مع القوة التحويلية لتقنية "البلوك تشين" blockchain في عالم الفن من خلال مشروعه الأخير"أرت في" Artfi.
وقال بيج :"لقد كنت بعيداً عن وسائل الإعلام على مدار العامين الماضيين لأن اهتمامي الجديد بعالم التكنولوجيا الأساسية والفن جعلني مشغولاً ببناء رؤية "أرت في"Artfi جنباً إلى جنب مع المؤسس "آصف كمال" والمؤسس الشريك "علي رضا بيج"، إنه اندماج مذهل بين "الفن التقليدي والتكنولوجيا الحديثة التي تضفي طابعاً ديمقراطياً على ملكية الفن" ، وبيج جامع متميز يتمتع بخبرة ثلاثة عقود في جمع الأعمال الفنية.
ومن خلال الاستفادة من تقنية"البلوك تشين" blockchain، تسعى"أرت في" Artfi إلى جعل الفن عالي القيمة في متناول الجمهور العالمي. من خلال حدث إنشاء الرموز (TGE)، الذي أقيم في 17 يونيو 2024، حيث تم إطلاق "أرت في"Artfi بهدف تغيير مشهد الاستثمار الفني التقليدي.
وعلى مدى العامين الماضيين، شكلت "أرت في"Artfi شراكات مع العديد من الفنانين والمشاهير المشهورين، بما في ذلك "ساشا جفري" ونجم السينما الهندي "سلمان خان"، وتهدف هذه التعاونات إلى تجزئة فنهم، وبالتالي جعله في متناول الجماهير.
ويضيف بيج: "لم يكن من الممكن الوصول إلى هذه الصناعة المربحة لعدة قرون، ولأول مرة في تاريخ الفن، يمكن للناس الوصول بسهولة إلى الفن والأعمال الفنية".
ولعب ابنه، علي رضا بيج، الشريك المؤسس لـ "أرت في"Artfi، دوراً محورياً في دمج شغف رضا بالفن مع التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي الوصول الى حدود ما هو ممكن في عالم الفن.
يقول بيج: "أنا أؤمن بإمكانية "أرت في"Artfi في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الفن، ومن خلال جعل ملكية الفن في متناول عدد أكبر من الناس، فإننا لا نبيع الفن فقط، بل نخلق تجربة جديدة". "لقد كان الفن دائماً شغفاً شخصياً بالنسبة لي، ورؤيته يتطور بهذه الطريقة أمر مثير حقاً."
وتسلط رحلة رضا بيج الضوء على دور دبي كمركز للابتكار. ويقول بيج: "كانت دبي دائماً في طليعة المزج بين التقاليد والابتكار. وتجسد "آرت في" هذه الروح، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة".
وبينما تستعد "أرت في"Artfi لعرضها الأولي، يتطلع رضا بيج إلى رؤية تأثير المنصة على سوق الفن. ويختتم قائلاً: "نحن على أعتاب شيء غير عادي. أدعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة المهمة ورؤية التحول في عالم الفن".