"أراضي دبي" تطلق 7.8 مليون رمز عقاري للتداول

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الاثنين عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميز العقارات الخاص بها، مما يسمح بإعادة البيع في السوق الثانوية اعتبارًا من 20 فبراير 2026.

أطلقت الهيئة التنظيمية المشروع كمشروع تجريبي في المرحلة الأولى العام الماضي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara) وشركاء استراتيجيين آخرين.

خلال المرحلة التجريبية، تم اختبار الأطر التنظيمية والتشريعية والفنية لترميز العقارات على سندات الملكية.

تركز المرحلة الثانية على تنشيط نشاط إعادة البيع في السوق الثانوية من خلال تمكين إعادة بيع ما يقرب من 7.8 مليون رمز عقاري، ضمن إطار تجريبي محكوم يهدف إلى تقييم كفاءة السوق، واختبار الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستثمرين’ مع ضمان سلامة المعاملات.

كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز سابقًا، يمكن للمقيمين والمستثمرين في الإمارات الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم خلال المرحلة التجريبية. في الشهر الأول وحده، تم تداول صفقات بقيمة تزيد عن 9 ملايين درهم عبر Prypco Mint، الشريك في المشروع.

اتخذت دبي عددًا من المبادرات لتشجيع تملك العقارات في المدينة.

في يوليو 2025، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاقتصاد (DEDC) والبنوك والمطورين العقاريين برنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB).

اشترى أكثر من 2000 مقيم عقارات لأول مرة في دبي ضمن برنامج مشتري المنازل لأول مرة (FTHB) في الأشهر الأولى من المرحلة.

قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي يوم الاثنين إن مشروع الترميز قد تم طرحه على مراحل لتقييم النتائج العملية والعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية الأخرى.

وأضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن العمل مستمر بالتعاون مع Vara والشركاء الفنيين والتشغيليين لتطوير المعايير التنظيمية والفنية للمراحل القادمة.