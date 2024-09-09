أذربيجان والإمارات: شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار
تُعَد الإمارات شهادة حية على الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث تسعى الحكومة بجهد كبير لتوجيه القطاعين العام والخاص نحو أفضل الممارسات والفرص الجديدة. تمتاز الدولة بوجود العديد من الوكالات الرقمية ومراكز الفكر التي تساهم في تعزيز الابتكار وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.
في عام 2023، شكلت القطاعات غير النفطية 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تنوع الاقتصاد وتوسع المجالات غير التقليدية. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 23 مليار دولار أمريكي، مما يدل على جاذبية الإمارات كمركز عالمي للاستثمار.
مؤخراً، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي من قبل منظمة مراقب ريادة الأعمال العالمية.
في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي، تظل هناك دائماً آفاق جديدة يمكن استكشافها. بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل كبير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مما يتيح لها النمو بسرعة وفعالية، واستقطاب العملاء المتحمسين والمواهب النادرة لتصبح شركات محترمة وراسخة. إذن، ما هو الخطوة التالية؟ على أي آفاق ينبغي للعلامات التجارية التكنولوجية في الإمارات أن تركز بعد ذلك؟ بينما تمكنت المراكز التقليدية مثل الهند وأوروبا الشرقية من ترسيخ مكانتها، قد يؤدي التركيز على التوسع في هذه المناطق فقط إلى إهدار الفرص المتاحة للشركات الإماراتية التي تسعى للنمو.
من بين الدول التي توفر فرصاً وفيرة، تبرز أذربيجان، التي تقع بين بحر قزوين وجبال القوقاز. بعد أن عاشت في سلام لقرون، أصبحت اليوم موطناً لشعب شاب، حيث يبلغ متوسط أعمار السكان 33.1 عاماً، وهو أقل قليلاً من متوسط أعمار سكان الإمارات العربية المتحدة الذي يبلغ 33.6 عاماً. يعيش في أذربيجان نحو عشرة ملايين نسمة يتحدثون لغات متعددة، ويعملون في نفس المنطقة الزمنية التي يعمل فيها العمال في الإمارات العربية المتحدة..
نقاط القوة المشتركة
سواء كانت الشركة تتعامل مع جهات خارجية أو توسع نطاق عملها في السوق، يتعين عليها أن توازن خياراتها بعناية. من بين نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجعلها وجهة مفضلة لمؤسسي الشركات، تأتي رؤية حكومتها الداعمة للقطاع الخاص. مع توجه الإمارات نحو مستقبل أقل اعتماداً على النفط، تستمر في التأكيد على أهمية الابتكار، وهو مجال تمتلك الشركات الخاصة القدرة الفريدة على تحقيقه. أذربيجان تشارك الإمارات في هذا الرأي، حيث صاغت استراتيجية مشابهة توازن بمهارة بين الرقابة التنظيمية القوية ودعم الشركات الجديدة والمتوسعة. اتخذت حكومة أذربيجان خطوات لضمان وضوح عمليات التأسيس وشفافية الإجراءات القانونية.
يُشجع قادة الأعمال على الانتقال إلى مناطق جديدة بفضل الحوافز الضريبية المغرية التي تصل معدلاتها إلى 0%. لكن الحكومة تعتقد أن التزامها بدعم الأعمال يتجاوز مجرد تقديم قوانين مواتية. فهي تدير العديد من البرامج لتحديد أفضل المواهب من بين الطلاب في الجامعات وتطوير تلك المواهب من خلال نظام سريع يعزز من تسريع تحقيق القيمة من الموارد البشرية.
كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، تلعب الحكومة في أذربيجان دوراً محورياً في بناء البنية التحتية الرقمية التي تدعم العمليات التجارية. تتخذ حكومة أذربيجان خطوات جريئة لإنشاء وكالات جديدة متخصصة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا، تماماً كما في الإمارات. بمساعدة وكالة الابتكار والتطوير الرقمي التي تأسست تحت إشراف وزارة التنمية الرقمية والنقل، أصبحت البلاد واحدة من أسرع النظم البيئية التكنولوجية نمواً في المنطقة. تشبه وكالة الابتكار والتطوير الرقمي في دورها العديد من حاضنات الأعمال ووكالات دعم الأعمال في الإمارات، حيث تقود سلسلة من المبادرات المصممة لتعزيز بيئة مواتية لشركات التكنولوجيا التي تسعى إلى التوسع في أذربيجان.
تدرك الحكومة أيضاً الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الرقمية لضمان أمان الشركات الحديثة، التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تكون عاملاً في بنائها أو تدميرها. من خلال مكافحة التهديدات المستمرة للأعمال التجارية، مثل الهجمات الإلكترونية، تسعى أذربيجان لضمان حماية هذا القطاع الحيوي. ومع احتلال أذربيجان المرتبة الأربعين من بين 194 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات، يمكن للشركات في الإمارات العربية المتحدة أن تطمئن إلى أن البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها عملياتها ستظل مرنة وآمنة حتى في مواجهة التهديدات المستمرة والمتطورة.
قوة الشعب
عند الاستقرار في أذربيجان، سيجد قادة الأعمال من الإمارات العربية المتحدة أن الترحيب ليس محصوراً في الحكومة فقط. فالبلاد، التي تقع عند تقاطع أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وغرب آسيا، تتميز بتأثيرات ثقافية متعددة. هذا التنوع يتيح للقوى العاملة الوطنية ميزة قوية في العمل ضمن فرق متعددة الجنسيات، تماماً كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة. العديد من الأذربيجانيين يتحدثون عدة لغات منذ ولادتهم، حيث يتقنون ليس فقط اللغة الرسمية للبلاد، بل أيضاً الإنجليزية والروسية.
لقد نمت العديد من الشركات الإماراتية لتصبح علامات تجارية معترفاً بها إقليمياً وعالمياً. من شركات مثل الإمارات ودناتا، ألهمت الشركات الإماراتية الآخرين في بلادها لتطمح إلى مشاريع كبيرة وتتطلع إلى ما هو أبعد من حدودها منذ لحظة تأسيسها تقريباً. من المحتمل أن العديد من رواد الأعمال في الإمارات يوجهون أنظارهم نحو الأسواق الأجنبية بحثاً عن فرص جديدة. وفي هذا السياق، تلعب الجغرافيا دوراً مهماً في قرارهم النهائي. لكن لكي تكون أي دولة مركزاً للأعمال، يجب أن تقدم أكثر من مجرد موقع جغرافي مناسب؛ بل يجب أن توفر أيضاً جسراً استراتيجياً بين الأسواق، مع بنية تحتية للنقل وظروف قانونية ملائمة لضمان توسع سلس وفعال.
توفر أذربيجان هذه العناصر بشكل مثالي، إذ تقع بين الأسواق الشرقية والغربية، وتتمتع بوجود موانئ ومطارات رئيسية تسهم في نقل المنتجات والأشخاص إلى جميع أنحاء العالم. ولهذه الأسباب، بدأت الشركات من تركيا وإسرائيل وباكستان بالفعل في توسيع عملياتها في أذربيجان.
السلامة والازدهار
تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة تماماً كيف يمكن لمزيج من القوانين المناسبة، والمواهب المتعددة الثقافات، والموقع الجغرافي الملائم، والحكومة المستقرة أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع انطلاق قادة الأعمال في الإمارات لكتابة الفصول التالية من قصص نجاحهم، سيظل الموقع الجغرافي ذا أهمية كبيرة. في عالم يشهد تنافساً عالمياً، سيتطلب الأمر اختيار أوطان إقليمية توفر لهم الأمان والازدهار.
الكاتب هو نائب الرئيس الإقليمي للانتقال السلس في وكالة الابتكار والتنمية الرقمية في أذربيجان.