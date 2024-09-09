أذربيجان والإمارات: شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار

تُعَد الإمارات شهادة حية على الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث تسعى الحكومة بجهد كبير لتوجيه القطاعين العام والخاص نحو أفضل الممارسات والفرص الجديدة. تمتاز الدولة بوجود العديد من الوكالات الرقمية ومراكز الفكر التي تساهم في تعزيز الابتكار وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.

في عام 2023، شكلت القطاعات غير النفطية 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تنوع الاقتصاد وتوسع المجالات غير التقليدية. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 23 مليار دولار أمريكي، مما يدل على جاذبية الإمارات كمركز عالمي للاستثمار.

مؤخراً، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي من قبل منظمة مراقب ريادة الأعمال العالمية.