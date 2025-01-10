أدين" تطلق تقنية لتحسين الدفع وتقليل الاحتيال والتكاليف

أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن إطلاق تقنية"أدين ابليفت" Adyen Uplift التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسهم في تحسين عمليات الدفع لمساعدة الشركات على زيادة تحويل المدفوعات وإدارة مخاطر الاحتيال والحد من تكلفة المدفوعات. ويمكن لعملاء أدين الاعتماد على الإرشادات والفرص المخصصة لتحسين الأداء والتي تعتمد على البيانات لاختبار إعدادات الدفع وتعزيز نسبة قبول المدفوعات.

تحقيق التوازن المثالي

ما زالت عمليات إدارة الدفع تواجه تحديات تمنع الشركات من تحقيق طموحاتها، حيث تحتاج إلى ابتكار حلول لتحقيق التوازن بين عمليات قبول المدفوعات وإدارة الاحتيال والتكلفة. وبفضل تقنية Adyen Uplift، يمكن للشركات تحسين عمليات الدفع بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تدريب أنظمة الدفع المحسّنة بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة منتجات متكاملة تعتمد على بيانات المعاملات العالمية الخاصة بشركة أدين.

ويستخدم نظام الذكاء الاصطناعي التقنيات الذكية لتقييم المخاطر وتحسين عمليات قبول الدفع، بدلاً من عمليات الدفع المعقدة في الأنظمة التشغيلية التقليدية من أجل مساعدة الشركات على تحقيق أكبر قدر من الأرباح من عمليات الدفع. وأظهر المشروع التجريبي دور تقنية Adyen Uplift في تعزيز الأرباح، حيث شهدت الشركات زيادة في معدل تحويل المدفوعات بنسبة 6%.

وقال "كارلو برونو"، نائب الرئيس للمنتجات في أدين: "لطالما كان تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر، وزيادة معدل قبول المدفوعات، وخفض التكلفة يتطلب بعض التنازلات والاعتماد على حلول لا تتمتع بالكفاءة الكاملة – ولكن ذلك تغيّر الآن. توفر تقنية Adyen Uplift حلولاً مبتكرة تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عمليات الدفع في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تقليل التكلفة وتعزيز الأداء وتحسين كفاءة الأعمال بدءاً من العام الحالي وما بعده."

بيانات الدفع التي تزيد عن 1 تريليون دولار

تعتمد الشركات والموردون على كمية محدودة من البيانات، ما يحد من قدرتهم على فهم سلوكيات الدفع والتعرف على المتسوقين. وبفضل تقنية Adyen Uplift، تعتمد الشركات على برامج الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على بيانات المدفوعات العالمية التي تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار من خلال منصة أدين.

وقد أجرت أدين عمليات الدفع لأكثر من مليار مستهلك على مستوى العالم، مما يوفر أسساً متينة لحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة من أجل التمييز بين المتسوقين الفعليين والمحتالين. وعندما تتم عملية تسوق من أحد عملاء أدين، غالباً ما تكون برامج الشركة قد رصدت المتسوق في مكان آخر على المنصة. أما بالنسبة لبائعي التجزئة على منصة أدين، فيبلغ احتمال أن تكون برامج أدين قد رصدت هذا المتسوق سابقاً 90%. وعند تحديد المتسوق بأنه متسوق فعلي ولا نوايا بالاحتيال لديه، تساعد تحسينات الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية الدفع مع الحد من عمليات الاحتيال أثناء الدفع، مما يعزز خدمات المتسوقين وبائعي التجزئة على حد سواء.

وقال كيس ساوليس، رئيس المدفوعات في شركة"نورد سيكيوريتي"NordSecurity: "عززنا معدل تحويل المدفوعات التي أجراها العملاء بنسبة 10% بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي توفرها أدين، والتي تسهم في تحسين عمليات الدفع بالكامل مع مراقبة ورصد عمليات الاحتيال والتكاليف."

مكافحة الاحتيال

تواجه عمليات مكافحة الاحتيال تحديات كبيرة في الوقت الحالي، ما يتطلب من الشركات تنفيذ إجراءات يدوية شاملة لمكافحة تقنيات الاحتيال التي تتطور باستمرار. وبفضل تقنية Adyen Uplift، يمكن للشركات تشغيل عملية مكافحة الاحتيال تلقائياً وتخفيف العبء التشغيلي عن فرق مكافحة الاحتيال. وتعمل هذه الحلول تلقائياً على تحسين إدارة المخاطر دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مما يمكّن الشركات من خفض مستويات الاحتيال والحد من الإنذارات الكاذبة، وضبطها وفقاً لقدرة تحملها للمخاطر.

وتحقّقت الشركات التي قامت بتجربة منتج إدارة المخاطر من آثاره بشكل مباشر، حيث ساهم المنتج في الحد من إجراءات المخاطر اليدوية لدى عملاء أدين من الشركات بنسبة 86%. كما تخلص 35% من العملاء من الإجراءات اليدوية بشكل كامل ما أدى إلى الحد من الوقت اللازم والموارد المطلوبة لتنفيذها.

وقد أجرت"إنديد" Indeed، وهي شركة رائدة في قطاع التوظيف وإحدى عملاء أدين، تجارب مخصصة لتحسين أعمالها وتعزيز كفاءتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الحد من تكاليف الدفع

تركز الشركات في الوقت الحالي على الأرباح الصافية رغم أن العديد من الشركات ما زالت تعتبر عمليات الدفع مجرد سلعة عادية بدلاً من اعتبارها استراتيجية مهمة للحد من التكاليف.

وساهمت تقنية Adyen Uplift في خفض تكلفة الدفع بنسبة وصلت إلى 5% للعملاء الأوليين في الولايات المتحدة، حيث تختار تقنية الذكاء الاصطناعي أفضل الطرق بأقل الأسعار للمعاملات من أجل الحد من تكلفة الدفع الإجمالية. كما شهد العملاء الأوليون انخفاضاً في التكاليف بفضل تحسينات أدين التي ساعدت في تصميم عمليات الدفع بما يلائم احتياجات المتسوقين.