أدنوك للغاز" تنضم إلى مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة

دخلت شركة أدنوك للغاز السوق لأول مرة في مارس 2023 بطرح عام أولي بسعر 2.37 درهم للسهم، مما يعني قيمة سوقية تقارب 50 مليار دولار أمريكي (183 مليار درهم). وكان هذا الطرح أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشهد إقبالاً قياسياً، حيث تجاوزت مستويات الاكتتاب 50 ضعفاً.