أدنوك للغاز" تنضم إلى مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة

أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”،اليوم، عن اختيار أسهمها للإدراج ضمن مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، والذي يُعد جزءاً من سلسلة مؤشرات “فوتسي راسل - FTSE Russell ” للأسهم العالمية “GEIS”، فيما سيدخل هذا الإدراج حيز التنفيذ عند افتتاح الأسواق في 22 سبتمبر 2025.
وتتوقع "أدنوك للغاز" أن يُساهم هذا الإنجاز في تعزيز جاذبيتها وانتشارها بين المؤسسات الاستثمارية العالمية، وتوسيع قاعدة مساهميها، وزيادة مستويات سيولة أسهمها في “سوق أبوظبي للأوراق المالية”، ووفقاً لتقديرات محللي السوق من الممكن أن يُساهم هذا الإدراج في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 250 مليون دولار.
وقالت فاطمة محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، إن انضمام "أدنوك للغاز" إلى مؤشر’فوتسي للأسواق الناشئة، يُمثل دليلاً واضحاً على الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة، وعلى التزامها الراسخ بتنفيذ إستراتيجيتها للنمو بشكل متسق.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد تقدماً مُهماً يُساهم في تحقيق طموحات الشركة المتمثلة في تنويع قاعدة مستثمريها من المؤسسات، وتعزيز سيولة أسهمها، والارتقاء بمحفظتها الاستثمارية على المستوى العالمي.
وأضافت النعيمي أن هذا الإدراج يأتي بعد انضمام ’أدنوك للغاز‘ مؤخراً إلى مؤشر ’مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة‘، في خطوة تعكس ثقة السوق في أداء الشركة ومسار نموها المستدام.
وأوضحت أن ’أدنوك للغاز‘ تمتلك مجموعة متكاملة من مشاريع النمو الإستراتيجية، تتضمن خططاً للمصاريف الرأسمالية بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 20 مليار دولار، إلى جانب مسار واضح لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029 مقارنة بعام 2023، مما يعزز التزام الشركة الراسخ بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها.
الاكتتاب العام الأولي وأداء السوق
دخلت شركة أدنوك للغاز السوق لأول مرة في مارس 2023 بطرح عام أولي بسعر 2.37 درهم للسهم، مما يعني قيمة سوقية تقارب 50 مليار دولار أمريكي (183 مليار درهم). وكان هذا الطرح أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشهد إقبالاً قياسياً، حيث تجاوزت مستويات الاكتتاب 50 ضعفاً.
في فبراير 2025، أكملت أدنوك طرحًا سوقيًا بقيمة 2.84 مليار دولار أمريكي لـ 3.1 مليار سهم بسعر 3.40 درهم للسهم، وهو ما يمثل 4% من إجمالي رأس مال أدنوك للغاز. وقد أدى هذا الطرح إلى زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة بنسبة 80%، مما مهد الطريق لإدراجها في مؤشرات مثل فوتسي ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
مع نهاية آخر يوم تداول قبل الطرح، أغلق سهم أدنوك للغاز عند 3.58 درهم، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وارتفاعًا بنسبة 43% عن سعر الطرح العام الأولي. وتحتفظ أدنوك بحصة أغلبية تبلغ 86% في الشركة.
التوقعات
مع توسع حضورها في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية، تتوقع "أدنوك للغاز" تحقيق زيادة في السيولة، وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، وزيادة جاذبية أسهمها، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة العالمي.