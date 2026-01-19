أدنوك للغاز تبرم صفقة مع "هندوستان بتروليوم" بقيمة 3 مليارات دولار

وبحلول عام 2029، ستكون أدنوك للغاز هي المشغل لـ 15.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، منها 3.2 مليون طن متري متعاقد عليها مع شركات طاقة هندية بما في ذلك هندوستان بتروليوم. وسيتم التوريد بموجب هذه الاتفاقية من منشأة تسييل الغاز في جزيرة داس التابعة لأدنوك للغاز، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يصل إلى 6 ملايين طن متري سنوياً وتعد من بين أقدم محطات الغاز الطبيعي المسال العاملة في العالم. ومنذ بدء عملياتها، قامت جزيرة داس بتسليم أكثر من 3500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يثبت أداءها التشغيلي القوي وموثوقيتها طويلة الأمد.