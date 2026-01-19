أدنوك للغاز تبرم صفقة مع "هندوستان بتروليوم" بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة أدنوك للغاز والشركات التابعة لها يوم الاثنين عن توقيع اتفاقية بيع وشراء تتراوح قيمتها بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار لمدة عشر سنوات مع مؤسسة هندوستان بتروليوم المحدودة (HPCL).
وقد تم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وخلال الزيارة، تبادل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وفيكاس كوشال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة هندوستان بتروليوم المحدودة، العقد الموقع، مؤكدين على أهمية العلاقة المتنامية بين أدنوك وشركائها وعملائها في الهند.
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "يسعدنا توقيع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد هذه مع مؤسسة هندوستان بتروليوم، والتي تعكس شراكة الطاقة القوية والمتنامية بين دولة الإمارات والهند. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام أدنوك للغاز بتوفير غاز طبيعي مسال موثوق لتلبية الطلب العالمي، مع دعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي إلى 15% من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030".
وتحول هذه الاتفاقية "اتفاقية الشروط الأساسية" التي تم توقيعها سابقاً بين الشركتين إلى اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد، وتقدر قيمتها بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار طوال مدتها، لتصدير 0.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتمثل هذه الاتفاقية التاريخية خطوة أخرى في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، مع ترسيخ دور أدنوك للغاز كمورد موثوق للغاز الطبيعي المسال للأسواق سريعة النمو في آسيا.
وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود التي تدعمها وتشغلها أدنوك للغاز إلى أكثر من 20 مليار دولار. وتعد الهند الآن أكبر عملاء دولة الإمارات وجزءاً مهماً جداً من استراتيجية أدنوك للغاز في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث يرتبط نمو الشركة بالنجاح المستمر للهند.
وبحلول عام 2029، ستكون أدنوك للغاز هي المشغل لـ 15.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، منها 3.2 مليون طن متري متعاقد عليها مع شركات طاقة هندية بما في ذلك هندوستان بتروليوم. وسيتم التوريد بموجب هذه الاتفاقية من منشأة تسييل الغاز في جزيرة داس التابعة لأدنوك للغاز، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يصل إلى 6 ملايين طن متري سنوياً وتعد من بين أقدم محطات الغاز الطبيعي المسال العاملة في العالم. ومنذ بدء عملياتها، قامت جزيرة داس بتسليم أكثر من 3500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يثبت أداءها التشغيلي القوي وموثوقيتها طويلة الأمد.
وتتماشى اتفاقية هندوستان بتروليوم مع استراتيجية أدنوك للغاز لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في الهند والأسواق الرئيسية للنمو في جميع أنحاء آسيا. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وقعت الشركة سلسلة من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد تتراوح كمياتها بين 0.4 إلى 1.2 مليون طن متري سنوياً، لمدد تصل إلى 14 عاماً. وتعزز هذه العقود مكانة أدنوك للغاز كمورد رائد للغاز الطبيعي المسال الموثوق ومنخفض الكربون لأسواق الطاقة سريعة النمو في آسيا.