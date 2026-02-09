أدنوك للغاز: أرباح قياسية وتوسع استراتيجي في 2025

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" عن تحقيق صافي دخل قياسي بلغ 5.2 مليار دولار لعام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مرونة الشركة في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية. ويأتي هذا الإنجاز على الرغم من انخفاض متوسط أسعار خام برنت بنسبة 14% على أساس سنوي، حيث تراجعت إلى 69 دولاراً للبرميل.
عزت الشركة الأداء بشكل أساسي إلى قوة أعمالها المحلية في مجال الغاز. نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في هذا القطاع بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع بنسبة 4 بالمائة في أحجام مبيعات الغاز المحلية وتحسين الشروط التجارية. قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز، إن عام 2025 كان “عامًا حاسمًا” حققت فيه الشركة أرباحًا قياسية مع المضي قدمًا في مشاريع النمو الاستراتيجية. وأكدت على دور أدنوك للغاز’ في تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الغاز الموثوقة، مشيرة إلى أن الأعمال تظل “مرنة وقابلة للتطوير وذات صلة عالميًا.”
وتتطلع الشركة إلى تلبية النمو المستمر في الطلب المحلي على الغاز بعد عام 2026. ستعمل مشاريع البنية التحتية الكبرى وأبرزها خط أنابيب أدنوك استدامة للغاز — على توسيع الإمدادات إلى الإمارات الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع أدنوك للغاز اتخاذ قرارات استثمارية نهائية في الربع الأول من عام 2026 للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير الغاز الغني (RGD)، والذي سيساهم في زيادة مستهدفة بنسبة 30 بالمائة في إجمالي القدرة المعالجة بحلول عام 2029.
على الرغم من انخفاض أسعار سوق التصدير، حققت أدنوك للغاز صافي دخل قدره 1.2 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025. نمت أحجام مبيعات الغاز المحلية بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع، مدعومة بالطلب المستقر من القطاع الصناعي المتنامي في الإمارات العربية المتحدة’. يتماشى هذا الطلب مع الأداء الاقتصادي القوي للدولة’، بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بشكل كبير بالصناعة. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المحلية بنسبة 6 بالمائة في الربع الأخير، مما يؤكد مرونة القطاع’ بشكل أكبر.
كما تضاعف الإنفاق الرأسمالي تقريبًا في عام 2025 ليصل إلى 3.6 مليار دولار، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في مشاريع التوسع متعددة السنوات. دخلت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الغاز الغني (RGD) حيز التشغيل، مما أدى إلى زيادة قدرة معالجة الغاز المحلية وتعزيز إنتاج السوائل المخصصة للتصدير من إمدادات الغاز الغنية من المنبع. وفي الوقت نفسه، عزز تشغيل وحدة IGD‑E2 البنية التحتية للمعالجة للشركة’ مع دخول عام 2026.
وأعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيع أرباح لعام 2025 بقيمة 3.584 مليار دولار، بما يتماشى مع سياسة أدنوك للغاز’ لزيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمائة. يشمل التوزيع أرباحًا مؤقتة صدرت في سبتمبر 2025، ومدفوعات ربع سنوية في ديسمبر، وقسطًا نهائيًا متوقعًا في أبريل 2026 بانتظار موافقة المساهمين. تجاوز التدفق النقدي الحر التزامات توزيع الأرباح بأكثر من 500 مليون دولار لهذا العام.
مع استمرار أدنوك للغاز في التطور لتصبح قوة عالمية في معالجة الغاز، تظل الشركة ركيزة أساسية لاستراتيجية الطاقة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة’. ومع البنية التحتية المتوسعة، والأداء المالي القوي، وتسريع الاستثمارات في المشاريع، تهدف أدنوك للغاز إلى خدمة كل من العملاء المحليين والأسواق الدولية بقدرة وثقة معززتين.