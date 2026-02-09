أدنوك للغاز: أرباح قياسية وتوسع استراتيجي في 2025

عزت الشركة الأداء بشكل أساسي إلى قوة أعمالها المحلية في مجال الغاز. نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في هذا القطاع بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع بنسبة 4 بالمائة في أحجام مبيعات الغاز المحلية وتحسين الشروط التجارية. قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للغاز، إن عام 2025 كان “عامًا حاسمًا” حققت فيه الشركة أرباحًا قياسية مع المضي قدمًا في مشاريع النمو الاستراتيجية. وأكدت على دور أدنوك للغاز’ في تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الغاز الموثوقة، مشيرة إلى أن الأعمال تظل “مرنة وقابلة للتطوير وذات صلة عالميًا.”