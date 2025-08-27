15 عاماً من الطاقة: اتفاقية بيع وشراء بين "أدنوك" ومؤسسة النفط الهندية

وقال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في أدنوك، إن الاتفاقية طويلة الأمد الموقعة مع ’مؤسسة النفط الهندية‘، تُؤكد على متانة العلاقات بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة.

وأضاف أنه من خلال مشروع الرويس عالمي المستوى، ستستمر ’أدنوك‘ في توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي وتوفير الطاقة التي تحتاجها القطاعات الصناعية والمنازل.