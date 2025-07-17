أدنوك تعلن عن نقل 24.9% من OMV إلى XRG

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء نيتها نقلها حصتها بنسبة 24.9% في شركة OMV AG إلى XRG، شركة الاستثمار الدولية المملوكة لها بالكامل.
وتوافق هذا التعديل، الذي خرج للموافقة على ذلك، مع استراتيجية أدنوك ومساهماتها في التطوير الدولي تحت مظلة XRG.
كما تُجري أدنوك تحضيراتها لتأسيس شركة بروج الدولية، والتي من المتوقع أن تصبح من بين أكبر أربعة منتجين عالميين للبولي أوليفينات. ومن المتوقع أن تمتلك حصة XRG وأدعها تتطور بنسبة 46.94% في حالة الجديد عند الحصول على الصفقة، رهناً بالموافقة عليها.
وتؤكد أدنوك التزامها بشراكتها طويلة الأمد مع OMV من خلال XRG وتؤكد دعمها لنمو الشركة ونجاحها.