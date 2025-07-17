أدنوك تعلن عن نقل 24.9% من OMV إلى XRG

كما تُجري أدنوك تحضيراتها لتأسيس شركة بروج الدولية، والتي من المتوقع أن تصبح من بين أكبر أربعة منتجين عالميين للبولي أوليفينات. ومن المتوقع أن تمتلك حصة XRG وأدعها تتطور بنسبة 46.94% في حالة الجديد عند الحصول على الصفقة، رهناً بالموافقة عليها.