"أدنوك" تعزز سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي باتفاقية استراتيجية

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعكس مذكرة التفاهم هذه قوة التعاون في دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في أبوظبي. ومن خلال توحيد الجهود مع أدنوك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإننا نعمل على إنشاء منصة موحدة لتمكين الشركات المصنعة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصولها على الموارد والدعم والفرص اللازمة للازدهار. معًا، نمهد الطريق لنظام بيئي صناعي أقوى وأكثر ابتكارًا وتنافسية عالميًا".