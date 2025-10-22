أدنوك تطلق أول محطة لتبديل بطاريات الدراجات في الإمارات

يحصل سائقو التوصيل في أبوظبي على دفعة نوعية مع إطلاق أول محطة في العاصمة لتبديل بطاريات الدراجات النارية الكهربائية، وهي مبادرة مبتكرة من "أدنوك للتوزيع" و"تيرا تك المحدودة".
تتيح المحطة الفريدة من نوعها للسائقين تبديل البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل في غضون ثوانٍ مما يقلل من وقت التوقف، ويخفض الانبعاثات، ويعزز مسيرة دولة الإمارات نحو التنقل الأخضر.
تقع المحطة في إحدى محطات الخدمة الرئيسية التابعة لأدنوك، وهي مصممة لإحداث تحول في خدمات التوصيل في المراحل الأخيرة من العمليات عبر جعلها أنظف وأسرع وأكثر توفيرًا للتكلفة. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع هدف أبوظبي بأن تكون 50 في المائة من المركبات كهربائية بحلول عام 2040، ومع الطموح الأوسع لدولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال حسام زمّار، مؤسس شركة تيرا تك المحدودة: "يُعد التوسع في أبوظبي خطوة محورية في رحلتنا لبناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل للتنقل الكهربائي في جميع أنحاء دولة الإمارات. إن شراكتنا مع أدنوك للتوزيع تمنحنا إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة وموثوقة يمكنها تقريب تقنية تبديل البطاريات من المجتمع وتسريع وتيرة تبنيها."
ومن خلال دمج هذه المنشأة ضمن شبكة محطات الخدمة التابعة لأدنوك على مستوى الدولة، تحصل "تيرا تك" على واحدة من أكثر المنصات وضوحًا وسهولةً في الوصول، مما يضمن أن يتمكن سائقو التوصيل من إعادة شحن رحلاتهم وليس بطارياتهم. ويُظهر هذا النموذج كيف تتطور شبكات الطاقة التقليدية لدعم منظومة نقل أنظف.
وستساعد هذه المبادرة آلاف سائقي التوصيل العاملين في أبوظبي على تقليل التكاليف المرتبطة بالوقود وأوقات التوقف للشحن، مع تقليص البصمة الكربونية للقطاع بشكل كبير. كما يُمثل نموذج تبديل البطاريات الجديد خطوة حيوية نحو إعادة تصور التنقل الحضري بشكل أكثر استدامة واعتمادًا على التكنولوجيا.
ومع عمليات التبديل الفوري، وانعدام الانبعاثات من العادم، وسهولة الوصول ضمن مواقع رئيسية، تمهد شراكة "أدنوك–تيرا تك" الطريق لتنفيذ شامل على مستوى الدولة دعماً لرؤية الإمارات لمدن أكثر خضرة، وأنظمة توصيل أكثر كفاءة، وحلول نقل أذكى، عملية تبديل بطارية تلو الأخرى.