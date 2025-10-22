أدنوك تطلق أول محطة لتبديل بطاريات الدراجات في الإمارات

تقع المحطة في إحدى محطات الخدمة الرئيسية التابعة لأدنوك، وهي مصممة لإحداث تحول في خدمات التوصيل في المراحل الأخيرة من العمليات عبر جعلها أنظف وأسرع وأكثر توفيرًا للتكلفة. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع هدف أبوظبي بأن تكون 50 في المائة من المركبات كهربائية بحلول عام 2040، ومع الطموح الأوسع لدولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.