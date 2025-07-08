أدنوك تستهدف مليون طن هيدروجين منخفض الكربون 2030

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء أنها تهدف إلى زيادة سعة محفظة الهيدروجين منخفض الكربون إلى مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وتم الكشف عن التفاصيل في تقرير أدنوك للاستدامة لعام 2024، والذي يوضح مبادرات الشركة ونجاحاتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مدار العام الماضي.

من المتوقع أن تبلغ طاقة مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك، والمقرر أن يبدأ عملياته في عام 2028، 9.6 مليون طن سنويًا، منها 8 ملايين طن مُخصصة لمشترين دوليين. ستعمل هذه المنشأة بالطاقة النظيفة، مما يجعلها من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال كثافةً من حيث انبعاثات الكربون في العالم.

ومن خلال مساهمتها في مصدر، استثمرت أدنوك 51 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتستهدف الوصول إلى 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

حقق حقل شاه النفطي التابع لأدنوك كثافة كربونية رائدة في قطاع النفط والغاز، بلغت 0.1 كجم لكل برميل مكافئ نفطي، وهو ما يُعد معيارًا قياسيًا بين حقول النفط العالمية. وصرحت أدنوك في بيان: "يُجسّد هذا الإنجاز ريادة أدنوك في إنتاج الطاقة المستدامة، ويُعزز مكانتها كواحدة من أقل شركات إنتاج النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم".

قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "تُعدّ التكنولوجيا ركيزةً أساسيةً في مسيرة أدنوك نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، ويُجسّد هذا الإنجاز في حقل شاه التزامنا بالاستدامة والابتكار. ومن خلال الاستفادة من الحلول المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمنة والعمليات عن بُعد وتحليلات البيانات التنبؤية، نُحسّن الأداء التشغيلي مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، مما يُعزز مكانتنا كمزودٍ لبعضٍ من أقل أنواع النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم. وسنواصل الابتكار لتقليل انبعاثات الكربون في عملياتنا ومواكبة التطورات المستقبلية لأعمالنا، مع دعم إمدادات طاقة موثوقة لتلبية الطلب العالمي".

حافظت أدنوك على صدارتها في كثافة انبعاثات الكربون في عمليات المنبع، والتي بلغت 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، وحققت انخفاضًا كبيرًا في انبعاثاتها التشغيلية بلغ 6.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وواصلت الشركة تعزيز جهودها في رصد وخفض انبعاثات الميثان، محققةً انخفاضًا بنسبة 22% في انبعاثات الميثان مقارنةً بعام 2023، وفقًا للتقرير.

أعادت أدنوك 14.9 مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي) إلى الاقتصاد الإماراتي في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، صُنعت محليًا منتجات بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي (72.3 مليار درهم إماراتي) ضمن خطط مشترياتها. كما وفرت الشركة 7000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها الشركة إلى 18,500 وظيفة منذ عام 2018.

وحققت الشركة انخفاضاً في انبعاثات غاز الميثان بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، وحققت وفورات بقيمة 220 مليون دولار (808 ملايين درهم) من مبادرات خفض الانبعاثات، وفقاً للتقرير.

استجابةً للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تعمل أدنوك على توسيع محفظة حلولها منخفضة الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا منخفضة الكربون. وصرحت أدنوك: "تركز استراتيجيتنا على تمكين عملائنا من تنويع مزيج الطاقة لديهم وتحقيق أهدافهم في مجال إزالة الكربون. وتُعدّ هذه الجهود الرامية إلى تقديم حلول قابلة للتطوير ومجدية تجاريًا ركيزةً أساسيةً لطموحنا في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. وتُدعم جهودنا من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكار".