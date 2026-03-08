أدنوك تؤكد استمرار عملياتها وإدارتها بمرونة وسط التصعيد الإقليمي

ومنذ ذلك الحين، استهدفت إيران جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث أصابت أصولاً عسكرية وبنية تحتية مدنية، كما تسببت في اضطراب كبير لخطوط الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يبلغ طوله ثلاثة وثلاثين كيلومتراً بين إيران وعمان ويعتبر أهم نقطة اختناق نفطية في العالم.