أدنوك تؤكد استمرار عملياتها وإدارتها بمرونة وسط التصعيد الإقليمي

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها تواصل عملياتها البرية وتدير مستويات الإنتاج البحري بنشاط رغم التصعيد المستمر في المنطقة.
وذكرت عملاق الطاقة أن إدارتها الدقيقة لمستويات الإنتاج البحري ستمكنها من مواصلة العمليات العادية دون تأخير طويل، وأضافت أدنوك أنها قامت أيضاً بتفعيل بروتوكولاتها الراسخة وتعمل عن كثب مع السلطات المعنية لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها.
وأفادت أدنوك بأن وحدات أعمالها تقوم بتقييم الوضع "منتجاً بمنتج" و"صفقة بصفقة" نتيجة للاضطراب في مضيق هرمز، مضيفة أنها مستمرة في استخدام سعة التصدير التي تتجاوز المضيق ومنشآت التخزين الدولية التابعة لها لضمان تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.
ومنذ الثامن والعشرين من فبراير، انخرطت إيران فيما تسميه "هجمات انتقامية" على قواعد وأصول أمريكية في الخليج، وذلك بعد ضربة مشتركة أمريكية إسرائيلية استهدفت العاصمة الواقعة في غرب آسيا وأدت إلى مقتل الزعيم الأعلى علي حسيني خامنئي.
ومنذ ذلك الحين، استهدفت إيران جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث أصابت أصولاً عسكرية وبنية تحتية مدنية، كما تسببت في اضطراب كبير لخطوط الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يبلغ طوله ثلاثة وثلاثين كيلومتراً بين إيران وعمان ويعتبر أهم نقطة اختناق نفطية في العالم.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الجيش الإيراني قال إنه لم يغلق المضيق، لكنه سيستهدف أي سفينة تنتمي للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وقالت الشركة إن فرق المبيعات والتداول في أدنوك تتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتأثرين حيث قد تظهر تأثيرات على جداول الشحن، وستواصل إبلاغهم بأحدث المعلومات المتاحة مباشرة.