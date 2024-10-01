"أدنوك"تستحوذ على"كوفسترو" الألمانية بـ 66.11 مليار درهم

وقد تؤدي هذه الصفقة إلى إعادة إشعال النقاش حول الشركات الألمانية الكبرى التي تواجه عروض استحواذ أجنبية بسبب ضعف الاقتصاد.

ويسعى بنك "يونيكريديت" الإيطالي إلى الاندماج مع "كوميرز بنك" بعد الاستحواذ على حصة في منافسه الألماني، مما أثار انتقادات من المؤسسة السياسية في ألمانيا، التي تريد الحفاظ على استقلال البنك.