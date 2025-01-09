"أدنوك"تستحوذعلى 80% من"نافيج8 "بـ 1.04 مليار دولار

وستستحوذ الشركة على حصة الـ 20% المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 335 مليون دولار و450 مليون دولار (1.2 مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم)، ويعتمد على تحقيق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ويستحق الدفع في ذلك الوقت.