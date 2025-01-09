"أدنوك"تستحوذعلى 80% من"نافيج8 "بـ 1.04 مليار دولار
أعلنت شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والطاقة، الأربعاء عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة "نافيج8 توب كو" القابضة مقابل 1.04 مليار دولار (3.8 مليار درهم).
وستستحوذ الشركة على حصة الـ 20% المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 335 مليون دولار و450 مليون دولار (1.2 مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم)، ويعتمد على تحقيق الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ويستحق الدفع في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ ذو القيمة المضافة أرباح سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 20% على الأقل في عام 2025 مقارنة بعام 2024 .وستتمكن أدنوك للخدمات اللوجستية والصيانة من تحقيق قيمة كبيرة لا تقل عن 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم) سنوياً ابتداءً من عام 2026.
وتعد نافيج8 شركة دولية لإدارة السفن التجارية وتدير أسطولاً حديثاً يضم 32 ناقلة وتتواجد في 15 مدينة عبر خمس قارات. كما تمتلك مجموعة نافيج8 استثمارات في شركات الإدارة الفنية، ومزود وقود بحري يعمل في أكثر من ألف ميناء حول العالم، ومؤسسات أخرى تخدم القطاع البحري.
وقالت شركة أدنوك للإمداد والخدمات في بيان: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في استراتيجية النمو التحويلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، ويعزز مكانة الشركة كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة".
وبعد اندماجها الناجح مع شركة زاخر مارين إنترناشيونال (ZMI) في عام 2022، تعد هذه الأخيرة خطوة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع العالمي المستمر، وإطلاق العنان لقيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة.
وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "يعد إتمام هذا الاستحواذ التاريخي إنجازاً مهاً في استراتيجية النمو التحويلية لدينا. ومن خلال دمج أسطول نافيج8 الواسع وحضورها العالمي، يمكننا تعزيز عروض خدماتنا، وتوليد قيمة كبيرة للعملاء والمساهمين. تفتح هذه الخطوة الاستراتيجية فرصاً جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة، مما يعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة".
وتمكن هذه الصفقة شركة أدنوك للإمداد والخدمات من توسيع محفظة خدماتها من خلال إضافة خدمات التجميع التجاري والتزويد بالوقود، وتدويل النطاق التجاري والإدارة الفنية، وتوسيع نطاق الحلول الصناعية والرقمية التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال "نيكولاس بوش"، الرئيس التنفيذي لشركة نافيج8: "نحن متحمسون للتعاون مع أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة أدنوك الأوسع نطاقاً. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق نافيج8 على مدى العقدين الماضيين، مما مهد الطريق للمرحلة التالية. ونهدف معاً إلى تقديم فوائد أكبر لعملائنا، ودعم نمو أدنوك للإمداد والخدمات وتوسيع حضور نافيج8 في أسواق جديدة".