أداء قوي للبنوك الخليجية يدعم الأرباح المستقبلية
قالت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" إن دخل الإقراض للبنوك الخليجية الرائدة سيظل "مرتفعا" بعد الأداء المتفوق في الربع الثاني مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول في دعم الأرباح.
وسجلت مجموعة الإمارات دبي الوطني صافي دخل فائدة ربع سنوي بقيمة 2.16 مليار دولار، وهو الأعلى بين أكبر خمسة بنوك مقرضة من حيث الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان هذا أعلى من 1.97 مليار دولار قبل عام و2.02 مليار دولار في الربع الأول. وقالت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" في تقرير لها إن صافي دخل الفائدة هو الفرق بين الفائدة المكتسبة على القروض والفائدة المدفوعة على الودائع.
ويرى محللون مصرفيون أن ربحية البنوك الخليجية ستظل قوية في عام 2024، وأن جودة أصولها ستظل قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وذلك بسبب الاقتصادات الداعمة، والرافعة المالية المحدودة، ومستوى عال من الاحتياطيات الاحترازية.
وأشاروا إلى أنه في حين أن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة السريع والتوترات الجيوسياسية تهز القطاع المصرفي العالمي، فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على الصمود. وقد استفادت البنوك الخليجية من ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين ومن المتوقع أن تستمر في جني هذه الفوائد في عام 2024. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر 45 بنكًا في المنطقة 1.7٪، ارتفاعًا من 1.2٪ في نهاية عام 2021.
وذكر تقرير "ستاندرد آند بورز" للأبحاث السوقية العالمية أن بنك قطر الوطني، أكبر بنك من حيث الأصول، حقق صافي دخل فائدة بلغ 2.12 مليار دولار، ارتفاعا من 1.93 مليار دولار قبل عام. ولدى بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني عمليات كبيرة في تركيا.
كما حقق البنك الوطني السعودي وبنك الراجحي الاستثماري، وكلاهما أكثر تركيزاً على السوق المحلي من البنوك الأخرى التي شملتها العينة، صافي دخل أعلى بلغ 1.88 مليار دولار و1.56 مليار دولار على التوالي. كما حقق بنك أبو ظبي الأول 1.34 مليار دولار، بارتفاع سنوي من 1.21 مليار دولار.
وقال "جونيد أنصاري"، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في "كامكو إنفست": "يعكس ارتفاع صافي دخل الفائدة نموًا ثابتًا للائتمان في المنطقة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة". ومن المتوقع أن يظل صافي دخل الفائدة مرتفعًا في الربع الثالث حيث من المرجح أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير خلال معظم الفترة، كما قال أنصاري.
وسجلت جميع البنوك الخليجية الخمسة صافي دخل ربع سنوي أعلى، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى دخل عند 1.92 مليار دولار. وبالعملة المحلية، بلغ صافي دخل البنك 7.06 مليار درهم، وهو ما قال إنه المرة الأولى التي يتجاوز فيها صافي ربحه ربع السنوي 7 مليارات درهم. كما نما دخل الراجحي إلى 1.25 مليار دولار من 1.11 مليار دولار قبل عام. وكان النمو أقل وضوحًا في بنك قطر الوطني وأبو ظبي الأول والبنك الوطني السعودي.
وترتبط جميع العملات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار الأميركي، وأي تحرك لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينعكس على البنوك المركزية في المنطقة. فقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.3% في أوائل أغسطس/آب.
وقال أنصاري إنه في عام 2024، من المحتمل أن تؤثر تخفيضات أسعار الفائدة الحادة - تشير بعض التقديرات إلى تخفيفها بنحو 100 نقطة أساس - على صافي الدخل في الربع الأخير من العام. ومع ذلك، يمكن للبنوك الحصول على بعض الحماية من استمرار نمو الائتمان الذي يدعم الإقراض الإجمالي. وقال أنصاري: "جميع دول مجلس التعاون الخليجي جادة بشأن استثمارات البنية التحتية، وهذا من شأنه أن يدفع نمو سوق التمويل".
وقالت شركة "ماكينزي" في تقرير لها إنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فإن بيئة التشغيل القوية في دول مجلس التعاون الخليجي دفعت مؤسساتها المالية إلى التفوق على نظيراتها الدولية في عام 2023، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر.
وتواجه المصارف العالمية العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة بسرعة، والتوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه العوامل في انخفاض نسبة السعر إلى القيمة الدفترية بنسبة 10% وانخفاض كبير في القيمة السوقية المصرفية العالمية بنحو 900 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، يرسم تقرير ماكينزي آفاقاً إيجابية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد أن البنوك في المنطقة حققت "عائداً استثنائياً مرتفعاً على حقوق الملكية وبعض أكبر المضاعفات على مستوى العالم". ويعزى هذا النجاح إلى الإدارة الفعّالة لرأس المال واستراتيجيات الربحية القوية.
وقد حافظت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على عائد أعلى على حقوق الملكية ومضاعفات سوقية أقوى من نظيراتها العالمية. وقال محللو ماكينزي إن ميزتها في إدارة رأس المال بكفاءة واضحة، مع تقدم بنسبة 3-4 نقاط مئوية في العائد على حقوق الملكية على مدى العامين الماضيين.
وقد أثبتت أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من التحديات التي تواجه البنوك العالمية، أنها مفيدة لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. فقد استفادت من الأرباح المصرفية الإقليمية والدولية القياسية، مما أدى إلى توليد قيمة كبيرة للمساهمين. وأشاروا إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع أيضًا بهوامش فائدة صافية ونسب إيرادات إلى أصول متفوقة مقارنة بالمتوسط العالمي.
ومع ذلك، حذرت شركة ماكينزي من أن "الأداء الملحوظ" للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، والذي يرجع إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المرتفعة، "قد يعزز الرضا عن الذات بين مديري البنوك ويضعف إرادتهم في تنفيذ أجندات التحول الطموحة".