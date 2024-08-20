أداء قوي للبنوك الخليجية يدعم الأرباح المستقبلية

وأشاروا إلى أنه في حين أن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة السريع والتوترات الجيوسياسية تهز القطاع المصرفي العالمي، فإن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على الصمود. وقد استفادت البنوك الخليجية من ارتفاع أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين ومن المتوقع أن تستمر في جني هذه الفوائد في عام 2024. وبحلول نهاية عام 2023، بلغ متوسط العائد على الأصول لأكبر 45 بنكًا في المنطقة 1.7٪، ارتفاعًا من 1.2٪ في نهاية عام 2021.