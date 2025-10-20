أداء استثنائي لقطاع العقارات بالشارقة خلال 9 أشهر

يكشف تقسيم السوق عن قوة متفرقة: فقد سُجِّلت أكثر من 24,200 معاملة بيع، تشمل المبيعات القياسية واتفاقيات حق الانتفاع وعقود البيع الأولية، في 239 منطقة، تغطي أكثر من 150 مليون قدم مربع من المساحات المتداولة. كما يُلاحظ تنوع المستثمرين، حيث شارك خلال فترة الأشهر التسعة مستثمرون من 121 جنسية. تصدَّر المواطنون الإماراتيون حجم الصفقات، مسجلين 21.1 مليار درهم إماراتي (أكثر من 28,561 عقارًا)، يليهم المستثمرون الأجانب بقيمة 13.1 مليار درهم إماراتي من خلال 6,116 عقارًا؛ بينما استحوذ المواطنون العرب على 7.5 مليار درهم إماراتي من خلال 5,855 عقارًا؛ وساهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي من خلال 1,457 عقارًا.