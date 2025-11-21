أخطر 10 كوارث في تاريخ العروض الجوية

خلال العرض، فقد النقيب عمر هاني بلال، الذي كان يقود طائرة من طراز والتر إكسترا EA300s، السيطرة على طائرته، فتحطمت في نهاية المدرج، مما أسفر عن مقتل الطيار وثمانية من المتفرجين، قبل أن تشتعل فيها النيران. كما أُصيب 40 شخصاً آخر على الأرض من جراء الحادث والانفجار اللاحق.