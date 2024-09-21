"أجوان خورفكان"يستقطب المستثمرين في"الشارقة للاستثمار"

قدمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ثلاثة من أبرز مشاريعها، وهي "أجوان خورفكان"، "جزيرة مريم"، و"مدينة الشارقة المستدامة"، خلال مشاركتها في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي انعقد يومي 18 و19 سبتمبر 2024. وأقيم المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة

وركزت "شروق" حلال المنتدى على مشروع "أجوان" السكني في خورفكان والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على خليج عمان، حيث يطل على مناظر ساحرة للجبال المحيطة، ويجمع بين الطبيعة الخلابة والتصميم السكني الأنيق.

على مدار يومي المنتدى، شهد جناح "شروق" إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة ومواقع مميزة تناسب العطلات أو الاسترخاء في نهاية الأسبوع.

ويهدف "أجوان" إلى إنشاء مجتمع مزدهر، حيث يقدم مزيجاً من خيارات الضيافة والبيع بالتجزئة والسكن والترفيه، وكلها مصممة لتلبية احتياجات العائلات وأولئك الذين يبحثون عن تجارب لا تُنسى.

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من 79 وحدة، مع شقق بغرفتي نوم تتراوح مساحتها من 127 إلى 231 مترًا مربعًا، وتبدأ الأسعار من 1،899،000 درهم. وتبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، والتي تتراوح مساحتها من 168 إلى 289 مترًا مربعًا، من 2،099،000 درهم. وتتراوح مساحة الشقق الدوبلكس المكونة من ثلاث غرف نوم من 235 إلى 275 مترًا مربعًا، وتبدأ أسعارها من 3،799،000 درهم. وتمتد الشقق المكونة من أربع غرف نوم على مساحة 225 إلى 369 مترًا مربعاً، بأسعار تبدأ من 2،799،000 درهم . وتتراوح مساحة الشقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم من 272 إلى 312 مترًا مربعًا، وهي متوفرة بسعر يبدأ من 4،199،000 درهم . ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026.

واجتذب "أجوان" على مدى الأشهر الماضية، اهتماماً واسعاً من المستثمرين بشكل أساسي بسبب ميزاته الرئيسية، بما في ذلك الأسعار التنافسية والمعيشة عالية الجودة والموقع الاستراتيجي ومناطق الجذب لجميع الأعمار. وقد أصبحت مبانيه السكنية، "الجون" و "ساحل"، ذات الإطلالات الآسرة، شائعة جدًا لدرجة أنه لم يتبق سوى عدد قليل من الوحدات المتاحة للبيع. كما يتميز المشروع أيضًا بوجود أول حديقة مائية من نوعها في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة من مناطق الجذب الرئيسية في خورفكان مثل الشلال والمدرّج.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" : "يسعدنا أن نرى الاهتمام المتزايد بمشاريعنا مثل "أجوان" في منتدى الشارقة للاستثمار 2024. وباعتباره أحد مشاريعنا الرئيسية، يبرز "أجوان" بسبب تصميمه المدروس وموقعه المتميز، مما يجعله أحد أكثر مشاريعنا جاذبية على الواجهة البحرية، وإلى جانب كونه فرصة استثمارية كبيرة، فإن أكثر ما أقدره في هذا المشروع هو بيئته الهادئة، المصممة بعناية لتعزيز السلام والإيجابية والرفاهية لقاطنيه".

وأضاف:"تُظهر مشاريع متنوعة مثل "أجوان" و "مدينة الشارقة المستدامة" و "جزيرة مريم" - كل منها مصمم لرفع معايير العيش المستدام والفاخر في الشارقة - وكيف تدعم "شروق" رؤية الشارقة الاستراتيجية. لقد أتاح المنتدى فرصة قيمة لـ "شروق" لإظهار التزامنا بتطوير مشاريع مستدامة ومؤثرة تعزز جودة الحياة مع خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وخلال المنتدى، عرضت "شروق" أيضًا مشروعها "جزيرة مريم" - وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم 20 مبنى سكنياً يضم أكثر من 3500 منزل. ويمتد هذا المشروع على مساحة ضخمة تبلغ 3.3 مليون قدم مربع، ويوفر إطلالات خلابة على شاطئ الممزر والخان. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف زوار معرض "شروق" على "مدينة الشارقة المستدامة"، أول مجتمع سكني مستدام رئيسي مخطط له، تم تطويره من قبل "شروق" بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز". وقد أصبح هذا المشروع أحد أكثر المجتمعات السكنية المرغوبة، حيث تم بيعه بالكامل تقريبًا ولم يتبق سوى عدد قليل من الفلل. وقد تجاوزت مبيعاته مؤخرًا 2.5 مليار درهم في جميع مراحله الأربع، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في عام 2025.