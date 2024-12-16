"أجراوال": المحاسبون القانونيون مليارديرات المستقبل
في المؤتمر السنوي الثاني والأربعين لـ"معهد المحاسبين القانونيين في الهند" (ICAI) المقام في دبي، وفي خطابه، قال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة التطوير "بي ان دبليو ديفيلوبمنتس" (BNW Developments) ، "أنكور أجراوال"، إن كل محاسب قانوني معتمد لديه القدرة على أن يصبح مليارديراً لأننا "نخلق مليارديرات".
"إن المحاسبين القانونيين يجمعون بين مهام مدراء المخاطر والرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين والمدراء الفنيين ومدراء التسويق. نحن بالفعل نغطي جميع الأدوار داخل المؤسسات التي نعمل بها."
وبصفته محاسباً قانونياً مؤهلاً، قال "أجراوال": "كلما فكرت في التوظيف، أبحث عن محاسب قانوني معتمد. نحن لا نفكر في أنفسنا. لا أحد يوجهنا لتحمل المخاطر. نحن الوحيدون القادرون على فهم المخاطر بشكل أفضل. نحن نعرف جيداً مقدار المخاطر التي يمكننا تحملها. وهذا هو الفرق بين المحاسبين القانونيين ورواد الأعمال. إذا كنا قادرين على خلق الثروات للآخرين، فلماذا لا نخلقها لأنفسنا؟"
وأضاف أن المحاسبين القانونيين يشغلون مناصب عليا في شركته وأنهم يديرون الأمور بشكل أفضل منه.
"إن رؤساءنا أقل تأهيلاً من الناحية الأكاديمية. هم ورثوا هذه المناصب من عائلات ثرية. أما المحاسبون القانونيون، فحتى بعد قراءة 5,000 كتاب، وإجراء 500 امتحان، وقضاء ساعات لا حصر لها في الدراسة والعمل في شركة والنوم على الأرض، فلا نتمتع بأي رفاهية ونظل نعمل لصالح شخص أقل تأهيلاً".
رائد أعمال منذ سن مبكرة
قال رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن دبليو ديفيلوبمنتس" إنه منذ سن مبكرة كان يرغب في أن يصبح رجل أعمال، متأثراً بوالده الذي كان يعمل أيضاً كرجل أعمال.
"لقد راودتني فكرة أن أصبح رجل أعمال لأن والدي كان رجل أعمال وعمل في التجارة. وقررت أنني لن أعمل في أي وظيفة، لذلك نشأت على هذه الفكرة. وبدأت ممارسة الأعمال التجارية في سن مبكرة للغاية من خلال استئجار دراجة في المساء مقابل روبية واحدة لمدة ساعة. لقد فهمت المبدأ في سن مبكرة."
وأثناء حديثه عن مسيرته، كشف أنكور أجراوال أنه حصل على قرض بقيمة 70,000 روبية ليؤسس شركته في مجال المحاسبة القانونية.
"من عام 2011 إلى 2018، بدأت عملي الخاص. كانت إيراداتي السنوية أقل من كرور روبية. كنت أعيش حياة مليئة بالأحلام. كان الناس يحترمونني، وأصبحت الشخص الذي يحل المشكلات."
القدوم إلى دبي
في عام 2019، حضر أجروال إلى دبي ليصبح رائد أعمال مرة أخرى.
"كنا نفكر دائماً في النقطة التي يجب أن نبدأ فيها العمل، ولكننا نخشى المغامرة في أي شيء خارج نطاق راحتنا. وذلك لأننا غير معتادين على المخاطرة."
وأضاف مؤسس شركة "بي ان دبليو ديفيلوبمنتس": "بدأت العمل في مجال الوساطة وأغلقت شركة المحاسبة القانونية الخاصة بي. قررت أن أسعى وراء أحلامي. كان رأسمالي حينها 50,000 درهم فقط. استغرق الأمر أربعة أشهر لتوظيف شخص واحد، واليوم نحن عائلة من 400 شخص من 80 جنسية."