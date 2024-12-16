"أجراوال": المحاسبون القانونيون مليارديرات المستقبل

وبصفته محاسباً قانونياً مؤهلاً، قال "أجراوال": "كلما فكرت في التوظيف، أبحث عن محاسب قانوني معتمد. نحن لا نفكر في أنفسنا. لا أحد يوجهنا لتحمل المخاطر. نحن الوحيدون القادرون على فهم المخاطر بشكل أفضل. نحن نعرف جيداً مقدار المخاطر التي يمكننا تحملها. وهذا هو الفرق بين المحاسبين القانونيين ورواد الأعمال. إذا كنا قادرين على خلق الثروات للآخرين، فلماذا لا نخلقها لأنفسنا؟"