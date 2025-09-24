أثقل ثوب ذهبي في العالم يلمع في الشارقة بقيمة 4.6 مليون درهم

هل ترغبين في التباهي بارتداء ثوب من الذهب يزن 10 كيلوجرامات؟ أثقل فستان ذهبي في العالم، تبلغ قيمته 4.6 مليون درهم، عُرض في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بمركز إكسبو الشارقة.
الثوب المصنوع من الذهب عيار 21 قيراطاً، والمسمى "ثوب دبي"، يزن 10.0812 كيلوغرام وقد تم الاعتراف به رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يتكون من أربع قطع رئيسية: تاج ذهبي يزن 398 غراماً، عقد يزن 8,810.60 غرام، أقراط تزن 134.1 غرام، وقطعة "الهَيَّار" التي تزن 738.5 غرام.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية، محققة مستوى قياسياً في دبي وعلى مستوى العالم. وقد تم تداول الأونصة الواحدة من الذهب الفوري بسعر 3,765 دولاراً بارتفاع 0.67% مساء الأربعاء. وفي دبي، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 454.25 درهماً للغرام، وعيار 22 قيراطاً 420.5 درهماً، وعيار 21 قيراطاً 403.25 درهماً للغرام.
الثوب معروض من قبل شركة "الرمَيْزان للذهب والمجوهرات"، التي سبق أن عرضت دراجة ذهبية بقيمة 1.5 مليون درهم في الدورتين السابقتين من المعرض.
تشارك في الدورة السادسة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يستمر خمسة أيام، أكثر من 500 عارض محلي ودولي، بالإضافة إلى أكثر من 1,800 مصمم، مصنع، وخبير في القطاع.
حضر حفل الافتتاح كل من سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مركز إكسبو الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب كبار المسؤولين، وممثلين دبلوماسيين، وشخصيات بارزة في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات.
يفتح المعرض أبوابه من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً أيام الخميس، السبت، والأحد، ومن 3 عصراً حتى 10 مساءً يوم الجمعة. الدخول مجاني للزوار.
ويضم المعرض مجموعة من أبرز العلامات التجارية والمصممين العالميين من إيطاليا، الهند، تركيا، الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، اليابان، الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، وماليزيا.
ويشهد كذلك أيضًا مشاركة قوية من العارضين المحليين واللاعبين الإقليميين، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت ولبنان.