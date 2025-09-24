أثقل ثوب ذهبي في العالم يلمع في الشارقة بقيمة 4.6 مليون درهم

الثوب المصنوع من الذهب عيار 21 قيراطاً، والمسمى "ثوب دبي"، يزن 10.0812 كيلوغرام وقد تم الاعتراف به رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يتكون من أربع قطع رئيسية: تاج ذهبي يزن 398 غراماً، عقد يزن 8,810.60 غرام، أقراط تزن 134.1 غرام، وقطعة "الهَيَّار" التي تزن 738.5 غرام.