"أتارتما" دار عطور فاخرة تمزج الحكمة الشرقية بروعة الإبداع الأوروبية

كشفت أدا بانداي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أتارتما"، عن دار عطور فاخرة واعية تمزج بين التقاليد الأيورفيدية وفن العطور الأوروبي من أجل دعم العافية وتعزيز الهوية.

وتُعرّف بانداي علامتها بأنها تعبير عن غاية دقيقة وإحساس راقٍ، حيث تسعى "أتارتما" إلى تقديم رفاهية هادفة من خلال عطور مصممة بوظائف محددة. فسواء كان الهدف هو بثّ الثقة، أو إدخال البهجة، أو تحقيق التوازن الداخلي، أو إضفاء الإحساس بالقوة، فإن جميع إصداراتها تتحول إلى مرساة شخصية لرفاه الفرد.