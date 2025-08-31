أبو النجا للتطوير تطلق مشروعاً سكنياً جديداً بإطلالة على برج خليفة

أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، الرائدة في هذا المجال، عن خططها لزيادة الاستثمارات وتوسيع محفظة مشاريعها العقارية في دبي، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز حضورها في سوق العقارات سريع النمو.
وأعلنت الشركة في بيان لها عن إضافة مشروع سكني رابع في منطقة الجداف، يتميز بإطلالة مباشرة على برج خليفة. ويأتي هذا المشروع ضمن خطتها الطموحة لتوسيع أعمالها في أحد أكثر أسواق العقارات جاذبيةً في المنطقة.
وينضم هذا المشروع الجديد إلى ثلاثة مشاريع سكنية رئيسية أعلنت عنها الشركة سابقاً في دبي لاند، وبوكدرة (نيو هورايزونز)، والفرجان، ما يؤكد التزام الشركة بتعزيز حضورها في دبي وتوفير حلول عقارية عالية الجودة تلبي توقعات السوق.
قال محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي: "يأتي هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة، ويعكس التزامنا بتقديم مفاهيم مبتكرة في مجالات التخطيط العمراني والاستدامة وجودة الحياة". وأضاف: "لم يكن اختيار الجداف كموقع لمشروعنا الرابع صدفة، بل كان ثمرة دراسة متأنية للسوق العقاري، والتزامنا المتواصل بتقديم منتج عقاري يجمع بين الموقع المتميز وجودة التصميم والأسعار التنافسية. وما يميز هذا المشروع تحديدًا إطلالته الفريدة على برج خليفة، مما يضيف قيمةً للوحدات ويجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين والسكان على حدٍ سواء".
أشار أبو النجا إلى أن الشركة تسعى، من خلال مشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى تطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الجديدة، وتتماشى مع تطلعات دبي لتصبح مدينة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأكد أن شركته مستمرة في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والبيئة التشريعية الجاذبة، كلها عوامل تجعل دبي سوقًا واعدة لمطوري العقارات الذين يؤمنون بالابتكار والتخطيط طويل الأمد.
أكد الرئيس التنفيذي أن دبي تُمثل بيئة مثالية للاستثمار العقاري، بفضل استقرارها الاقتصادي وتشريعاتها المُحفزة. وأشار إلى أن الإمارة شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً على المشاريع التي تتميز بتصميم عصري ومواقع مميزة وخدمات متكاملة، وهي سمة تحرص الشركة على توفيرها في جميع مشاريعها.