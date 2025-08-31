أبو النجا للتطوير تطلق مشروعاً سكنياً جديداً بإطلالة على برج خليفة

أشار أبو النجا إلى أن الشركة تسعى، من خلال مشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى تطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الجديدة، وتتماشى مع تطلعات دبي لتصبح مدينة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأكد أن شركته مستمرة في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والبيئة التشريعية الجاذبة، كلها عوامل تجعل دبي سوقًا واعدة لمطوري العقارات الذين يؤمنون بالابتكار والتخطيط طويل الأمد.