أبوظبي: "يو إف سي 308" برعاية "سيتي ديفلوبرز"

كما ستقتنص الشركة هذه الفرصة لعرض أحدث مشاريعها "ألورا" في دبي، مع الإعلان عن مشروع جديد قريباً.

وقال "زوريز مالك"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ديفلوبرز": "نحن سعداء برعاية حدث مرموق مثل بطولة "يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي" في أبوظبي. فهو يتيح لنا التواصل مع مجتمعنا بطريقة فريدة وتقديم تجربة كبار الشخصيات المتميزة لعملائنا وشركائنا. كما يمثل هذا الحدث المنصة المثالية لتسليط الضوء على أحدث مشاريعنا "ألورا" ومشاركة حماسنا للمشاريع المقبلة".