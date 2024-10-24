أبوظبي: "يو إف سي 308" برعاية "سيتي ديفلوبرز"
أعلنت "سيتي ديفلوبرز"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن رعايتها لبطولة "يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي" التي ستُقام في 26 أكتوبر 2024 في "الاتحاد أرينا" بأبوظبي، مُقدمةً تجربة فاخرة لضيوفها في قسم كبار الشخصيات.
ولا تقتصر مشاركة "سيتي ديفلوبرز" على الرعاية فقط، بل ستقوم أيضاً بتوزيع تذكرتين لحضور هذه البطولة على فائز محظوظ من الجمهور.
كما ستقتنص الشركة هذه الفرصة لعرض أحدث مشاريعها "ألورا" في دبي، مع الإعلان عن مشروع جديد قريباً.
وقال "زوريز مالك"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ديفلوبرز": "نحن سعداء برعاية حدث مرموق مثل بطولة "يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي" في أبوظبي. فهو يتيح لنا التواصل مع مجتمعنا بطريقة فريدة وتقديم تجربة كبار الشخصيات المتميزة لعملائنا وشركائنا. كما يمثل هذا الحدث المنصة المثالية لتسليط الضوء على أحدث مشاريعنا "ألورا" ومشاركة حماسنا للمشاريع المقبلة".