أبوظبي ودبي: مجتمع عملاق يضم فضاء للأعمال والغولف ومركزاً تجارياً ضخماً

من المقرر تطوير مجتمع جديد يمتد على مساحة خمسين مليون قدم مربع بين دبي وأبوظبي، وسيضم هذا المجتمع وحدات سكنية، وفنادق فاخرة، وجامعات، ومدارس، وأحد أكبر مراكز التسوق (المولات) في المنطقة. كما ستستضيف المنطقة متعددة الاستخدامات مجمعاً للأعمال وملاعب غولف عالمية المستوى.

ولضمان سهولة السفر والتنقل، يقع المجتمع ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً من كل من مطار آل مكتوم الدولي ومطار زايد الدولي.

ويأتي هذا التطور بموجب اتفاقية بيع أراضٍ بقيمة 2.47 مليار درهم بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة ميرا للتطوير (Mira Developments)، حيث ستشهد الإمارة تشييد أحد أكبر مجتمعاتها متعددة الاستخدامات في منطقة المعمورة، والتي تتميز بموقع استراتيجي على طول الطريق السريع بين دبي وأبوظبي.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التشييد في أي وقت بين العام المقبل والسنوات العشر المقبلة، حيث سيعرض المجتمع عقارات متعددة العلامات التجارية بالتعاون مع أسماء عالمية رائدة في مجال الأزياء ونمط الحياة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 55 مليار درهم.