أبوظبي والرياض على بعد رحلة قطار واحدة: تسريع الربط السككي في الخليج

وبحسب ملاك، لم يعد المشروع مسألة "هل" بل "متى". فمن بين أكثر من 5000 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المخططة عبر الخليج، تم تنفيذ أكثر من 4000 كيلومتر في السعودية، بينما تبقى للإمارات حوالي 200 كيلومتر فقط لإكمالها. "السكك الحديدية ليست مجرد مشروع إماراتي، بل هي مشروع مجلس التعاون بأكمله سيستفيد منه كل مواطن ومقيم في المنطقة. إنها طموحة، لكنها تحدث بالفعل،" قال.