أبوظبي والرياض على بعد رحلة قطار واحدة: تسريع الربط السككي في الخليج

قد يستغرق التنقل بين أبوظبي والرياض أقل من خمس ساعات بالقطار "في بيئة مريحة وسهلة جداً"، بمجرد أن تصبح شبكة سكك الحديد المرتقبة لمجلس التعاون الخليجي حقيقة.
وفي كلمته خلال مؤتمر السكك الحديدية العالمية 2025 في أبوظبي، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، إن خط السكك الحديدية سيغير بشكل جذري كيفية انتقال الأشخاص والبضائع عبر المنطقة.
وأضاف أن الحاويات يمكن نقلها من عمان إلى الكويت في أقل من 20 ساعة، مما يقلل من التكاليف والوقت معاً.
شبكة السكك الحديدية الخليجية (المعروفة أيضاً باسم سكك حديد مجلس التعاون الخليجي) هي شبكة إقليمية مقترحة لربط جميع دول مجلس التعاون الست: السعودية، الإمارات، عمان، قطر، الكويت، والبحرين.
هدفها هو تسهيل حركة الركاب والشحن عبر الخليج، ودعم التجارة، والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية.
ويبلغ الطول الإجمالي المخطط حوالي 2177 كيلومتراً.
وبحسب ملاك، لم يعد المشروع مسألة "هل" بل "متى". فمن بين أكثر من 5000 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المخططة عبر الخليج، تم تنفيذ أكثر من 4000 كيلومتر في السعودية، بينما تبقى للإمارات حوالي 200 كيلومتر فقط لإكمالها. "السكك الحديدية ليست مجرد مشروع إماراتي، بل هي مشروع مجلس التعاون بأكمله سيستفيد منه كل مواطن ومقيم في المنطقة. إنها طموحة، لكنها تحدث بالفعل،" قال.
وأكد متحدثون آخرون على أهمية التعاون والاندماج الإقليمي. فقد قال عبد الرحمن سليم الحطني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، إن مجلس التعاون يجب أن يتصرف بشكل جماعي لاستغلال القيمة الكاملة للسكك الحديدية. "يجب أن نعمل معاً لأن التحديات تزداد صعوبة. إذا بقينا موحدين، يمكن لمجلس التعاون توفير بنية تحتية تدعم التجارة والنمو والمرونة،" قال.
بالنسبة لموانئ دبي العالمية، يُعدّ ربط السكك الحديدية أمرًا بالغ الأهمية لخفض تكاليف الخدمات اللوجستية وبناء سلاسل توريد أكثر كفاءة. وصرح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأن حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ اليوم حوالي 130 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 10% من إجمالي التجارة الإقليمية. وأضاف: "هناك إمكانات هائلة. وتُشير الدراسات إلى إمكانية خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 30% باستخدام السكك الحديدية. وسيُتيح ذلك للمصنعين والتجار ربط مختلف المناطق الحرة بكفاءة أكبر".
أما حسين علي الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة في الأردن، فقد أشار إلى أن سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تكون جسرًا لأسواق أوسع. وقال: "الربط هو المفتاح. يمكن للخليج أن يلعب دورًا رئيسيًا في ربط الشرق الأقصى بأوروبا وأمريكا الشمالية"، مشيرًا إلى الشراكات الجديدة بين الاتحاد للسكك الحديدية والأردن في ممرات الشحن والمراكز الصناعية.
اتفق المتحدثون على أن السكك الحديدية ستُعيد صياغة أنماط التجارة، وتفتح ممرات اقتصادية جديدة، وتوفر بديلاً مستدامًا للنقل البري. وكما قال ملك، فإن الرؤية واضحة: "إنه حلم لكل فرد في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نقترب من تحقيقه".