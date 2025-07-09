أبوظبي: منصة رقمية لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكبيرة وتعزيز التعاون الاقتصادي

تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق منصة رقمية جديدة قريباً تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبرى في الإمارة، كجزء من خارطة الطريق الأوسع لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.
وتم الإعلان عن ذلك خلال جلسة إعلامية مستديرة عقدت يوم الاثنين، حيث استعرض نائب الرئيس الثاني والعضو المنتدب للغرفة، شامس الظاهري، العديد من المبادرات الجديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحضور الدولي، ودفع الابتكار من خلال الدعوة إلى سياسات مدعومة بالبيانات.
ورداً على دعوات مجتمع الأعمال لتعزيز التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، قال الظاهري إن الغرفة تعمل على تطوير منصة إلكترونية لتوسيع نطاق التعاون إلى ما هو أبعد من الفعاليات التجارية التقليدية.
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أوضح الظاهري: "نتطلع إلى بناء منصة إلكترونية تُمكّن عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل مع الشركات الكبرى واستكشاف فرص التعاون المباشر". وأضاف: "يمكن تحقيق التوسع الرئيسي من خلال استخدام الوحدة الإلكترونية".
يأتي هذا بالتزامن مع برنامج جديد للشراء بالجملة يُتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من فرص الشراء بأسعار تنافسية. وأضاف: "لدينا أيضًا برنامج خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على بناء قدراتها. نهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى في أبوظبي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
بعد افتتاح أول مكتب دولي للغرفة في بولندا، يجري التخطيط لمزيد من التوسعات الخارجية. وبينما رفض الظاهري الكشف عن الدول التالية، أكد أن الغرفة ستعطي الأولوية للدول التي تربطها علاقات تجارية قوية مع دولة الإمارات. وقال: "لدينا مكاتب أخرى ستُفتتح قريبًا. لا أعتقد أننا سنتمكن من الكشف عن التفاصيل، وإلا سأفاجئكم".
وتم اختيار المكتب في بولندا نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وارتباطها الاقتصادي الطويل الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها نقطة دخول استراتيجية إلى الأسواق الأوروبية.
تُطلق الغرفة مبادرة "بيت الابتكار" لمساعدة الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تبني الذكاء الاصطناعي ومواءمته مع معايير الاقتصاد الأخضر. وصرح الظاهري قائلاً: "نعمل مع القطاع الخاص لمساعدتهم على بناء وعيهم أولاً، وتثقيفهم أولاً، ليكونوا مستعدين لتطبيق الذكاء الاصطناعي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". وأضاف أن الشركات الكبيرة قد تجد سهولة أكبر في تبني هذه التقنيات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تحتاج إلى خارطة طريق.
قال: "في نهاية المطاف، سنحتفل مع أكبر مُستخدمي الذكاء الاصطناعي بنجاحاتهم في تحسين الكفاءة". تتضمن المبادرة عرض حالات استخدام ناجحة وتقديم برامج تطوير مهارات مُخصصة.
استعرض الظاهري آخر المستجدات حول مجلس الشركات العائلية، الذي أُطلق خلال أسبوع أبوظبي للأعمال في ديسمبر 2024. تأسس مجلس إدارة المجلس في أبريل، ووُضعت استراتيجيته النهائية منذ ذلك الحين. وتشمل الركائز الأساسية للاستراتيجية صقل مهارات الجيلين الثاني والثالث من المساهمين، وتحسين تخطيط التعاقب الوظيفي، وربط الشركات العائلية بفرص الاستثمار المحلية والأجنبية.
قال الظاهري: "إن إطلاق مجلس منفصل يمنحنا القدرة على التركيز عليهم تحديدًا. نحن مستعدون لإرشادهم في رحلة عبر نقاش شفاف ومنفتح حول كيفية تحقيق استدامة أكبر". تُشكل الشركات العائلية 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وتُوظف أكثر من 50% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفقًا للغرفة.
أشار الظاهري إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات العائلية عالميًا يفشل في البقاء بعد الجيل الثاني أو الثالث، مما يجعل الاستدامة والحوكمة أمرًا بالغ الأهمية. وقال: "نسبة كبيرة جدًا من الشركات العائلية لا تستمر عادةً بعد الجيل الثاني أو الثالث. لذلك، نسعى إلى تحقيق قصص نجاح تُساعد الشركات على الاستمرار. وهذا ركيزة أساسية لنا".
من التحولات الرئيسية الأخرى في إطار خارطة الطريق الجديدة اعتماد نهج قائم على البيانات في الضغط السياسي. فبدلاً من الاكتفاء بتجميع شكاوى القطاع الخاص، تُعطي الغرفة الآن الأولوية للقضايا بناءً على تأثيرها الاقتصادي المحتمل. وصرح الظاهري قائلاً: "لقد عززنا قدراتنا التحليلية داخل الغرفة. والآن نُجري المزيد من التحليلات... لنرى ما هي الفرصة، ونرى تأثيرها على الاقتصاد قبل أن نتعامل معها".
شكلت الغرفة 15 فريق عمل متخصصًا ضم 225 ممثلًا من القطاع الخاص، ونشرت 364 تقريرًا اقتصاديًا خلال الأشهر التسعة الماضية. وشملت المشاركات قطاعات مثل الصحة والتعليم والعقارات وسلامة الغذاء.
يبقى تعزيز التفاعل وتحسين الخدمة من أهم أولويات الغرفة، التي تسعى إلى تجاوز القنوات الرسمية لتصبح أكثر سهولةً في الوصول إلى الشركات بمختلف أحجامها. وقال: "إذا رغبتم في التواصل معي عبر واتساب، فأنا موجود. وإذا أردتم إرسال رسالة لي عبر إنستغرام، فأنا موجود". وأضاف: "كلما زاد تفاعلنا مع القطاع الخاص، زادت النتائج التي نحققها".
ارتفعت عضوية الغرفة بنسبة 4.9% بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025 لتصل إلى أكثر من 157 ألف شركة. وخلال الفترة نفسها، استضافت الغرفة 69 فعالية أعمال، وتلقت 18,960 استفسارًا من العملاء، وحققت نسبة رضا بلغت 90.23% على منصة "تام".
أشار الظاهري إلى وجود 34 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPAs) كميزة رئيسية في جذب الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصينية. وسلط الضوء على السرعة التي تمكنت بها بعض الشركات من إنشاء مرافق تصنيع أغذية في العاصمة. وقال: "نرحب بالمستثمرين الصينيين لتقديم خدماتهم هنا. وأعتقد أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الشراكة بين القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الخاص الصيني أيضًا".
أشار الظاهري إلى نمو رخص الأعمال المملوكة للنساء ضمن فئة رخصة "مبدعة" التابعة لهيئة أبوظبي للتسجيل بنسبة تقارب 25%. وعزا ذلك إلى تنامي مبادرات القطاع الخاص ودعم مجلس سيدات أعمال أبوظبي.
من خلال خارطة الطريق 2025-2028، تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية، مع توسيع نطاق بناء القدرات وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في النمو الاقتصادي المستدام. وصرح الظاهري قائلاً: "لا وجود للشركات الكبيرة دون وجود للشركات الصغيرة. أي عدد منها مهم بالنسبة لنا، مع التركيز بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها عصب اقتصاد أبوظبي".