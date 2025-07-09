أبوظبي: منصة رقمية لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكبيرة وتعزيز التعاون الاقتصادي

تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق منصة رقمية جديدة قريباً تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبرى في الإمارة، كجزء من خارطة الطريق الأوسع لتمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

وتم الإعلان عن ذلك خلال جلسة إعلامية مستديرة عقدت يوم الاثنين، حيث استعرض نائب الرئيس الثاني والعضو المنتدب للغرفة، شامس الظاهري، العديد من المبادرات الجديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحضور الدولي، ودفع الابتكار من خلال الدعوة إلى سياسات مدعومة بالبيانات.

ورداً على دعوات مجتمع الأعمال لتعزيز التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، قال الظاهري إن الغرفة تعمل على تطوير منصة إلكترونية لتوسيع نطاق التعاون إلى ما هو أبعد من الفعاليات التجارية التقليدية.

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أوضح الظاهري: "نتطلع إلى بناء منصة إلكترونية تُمكّن عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل مع الشركات الكبرى واستكشاف فرص التعاون المباشر". وأضاف: "يمكن تحقيق التوسع الرئيسي من خلال استخدام الوحدة الإلكترونية".

يأتي هذا بالتزامن مع برنامج جديد للشراء بالجملة يُتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من فرص الشراء بأسعار تنافسية. وأضاف: "لدينا أيضًا برنامج خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على بناء قدراتها. نهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى في أبوظبي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".

مكاتب خارجية مخططة خارج بولندا

بعد افتتاح أول مكتب دولي للغرفة في بولندا، يجري التخطيط لمزيد من التوسعات الخارجية. وبينما رفض الظاهري الكشف عن الدول التالية، أكد أن الغرفة ستعطي الأولوية للدول التي تربطها علاقات تجارية قوية مع دولة الإمارات. وقال: "لدينا مكاتب أخرى ستُفتتح قريبًا. لا أعتقد أننا سنتمكن من الكشف عن التفاصيل، وإلا سأفاجئكم".

وتم اختيار المكتب في بولندا نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وارتباطها الاقتصادي الطويل الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها نقطة دخول استراتيجية إلى الأسواق الأوروبية.