أبوظبي.. مصدات مالية صلبة ومرونة اقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية

أفادت وكالة "إس آند بي" (S&P) في تقريرها الأخير أن أبوظبي تتمتع بمرونة مالية واقتصادية وخارجية وسياسية جوهرية، والتي ستعمل كحاجز فعال ضد تداعيات الصراعات الإقليمية.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن تواصل حكومة أبوظبي تحقيق فوائض مالية بمتوسط $3.8\%$ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2029، بافتراض وصول أسعار خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
كما تتوقع الوكالة أن تنحسر الحرب الإقليمية بعد بضعة أسابيع، وأن تليها فترة تعافٍ مدعومة بالميزانية العمومية القوية للسلطات ورغبتها في استعادة الاستقرار.
تمتلك أبوظبي وتشغل بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؛ حيث يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) أصولاً بقيمة 1.18 تريليون دولار، يليه جهاز مبادلة بـ 358 مليار دولار، وشركة القابضة (ADQ) بـ 251 مليار دولار، من بين جهات أخرى.
كما تسيطر هيئة الإمارات للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، على أصول بقيمة 116 مليار دولار. وتوفر جميع هذه الصناديق السيادية قدراً هائلاً من الدعم المالي لأبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك دبي أيضاً صناديق ثروة سيادية تملك أصولاً بمليارات الدولارات، مما سيوفر وسادة حماية خلال الأوقات الصعبة.
وقد أكدت "إس آند بي" تصنيفات العاصمة الإماراتية الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند 'AA/A-1+' مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وصرح محللو الوكالة قائلين: "تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظرنا بأن الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة لأبوظبي من شأنها أن توفر مساحة للمناورة السياسية في ظل التطورات الجيوسياسية المعاكسة للغاية أو ديناميكيات قطاع الهيدروكربون غير المواتية، بما في ذلك تعطل إنتاج النفط أو صادراته".
وأضافت الوكالة أنها قد ترفع التصنيفات إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية بشكل حاد، وإذا تحسنت عملية توفر وتوقيت الإفصاح عن البيانات بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بالأصول المالية والالتزامات المحتملة والحسابات الخارجية.
وتابع المحللون: "لا تزال تصنيفاتنا لأبوظبي مدعومة بالمراكز المالية والخارجية القوية للحكومة. إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية (الذي يُقدر بنحو 358% في عام 2026) توفر حاجزاً كبيراً أمام الصدمات الخارجية. كما أظهرت الإمارة قدرة متسقة على تجاوز فترات الضغط، مدعومة بسجل قوي من وضع السياسات الحكيمة. ونعتقد أن هذه المرونة ستمكن الإمارات من تحمل التعطل المؤقت لإنتاج النفط وطرق التصدير".
وتوقعت الوكالة أن يعتدل نمو أبوظبي على المدى المتوسط، ليبلغ متوسطه 2.2% خلال الفترة 2026-2029. كما قدرت أن يرتفع إنتاج النفط إلى متوسط 3.3 مليون برميل يومياً خلال عامي 2026-2027، مقارنة بـ 3.14 مليون برميل يومياً في عام 2025.
ومن جانبه، ذكر معهد التمويل الدولي (IIF) في مذكرته الأخيرة أن المصدات المالية القوية لمنطقة الخليج — بما في ذلك حيازات الأصول السيادية الضخمة، وانخفاض الديون، والمراكز المالية المتحفظة، والأنظمة المصرفية ذات الرأسمال الجيد، والارتباط الدائم بالدولار — من شأنها أن تخفف من المخاوف المتعلقة بالقدرة على سداد الديون.