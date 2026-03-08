أبوظبي.. مصدات مالية صلبة ومرونة اقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية

وتابع المحللون: "لا تزال تصنيفاتنا لأبوظبي مدعومة بالمراكز المالية والخارجية القوية للحكومة. إن القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية (الذي يُقدر بنحو 358% في عام 2026) توفر حاجزاً كبيراً أمام الصدمات الخارجية. كما أظهرت الإمارة قدرة متسقة على تجاوز فترات الضغط، مدعومة بسجل قوي من وضع السياسات الحكيمة. ونعتقد أن هذه المرونة ستمكن الإمارات من تحمل التعطل المؤقت لإنتاج النفط وطرق التصدير".