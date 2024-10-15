أبوظبي: صالة الحلول الشاملة لاحتياجات الأثاث والأدوات الصحية
افتتحت "دانوب هوم"، الشركة الرائدة في مجال الديكور الداخلي ومنتجات تحسين المنزل في الشرق الأوسط، صالة عرض ضخمة في منطقة مصفح بأبوظبي، تمتد على مساحة 120 ألف قدم مربع. وستُوفّر هذه الصالة تشكيلةً واسعةً من المُنتجات لتلبية احتياجات أصحاب المنازل في أبوظبي، مما يُساعدهم على إيجاد مُنتجات تُناسب أذواقهم وأسلوب حياتهم.
وتُعدّ صالة العرض هذه الأكبر في أبوظبي، حيث تُقدّم حلولاً شاملة لجميع احتياجات الأثاث والأدوات الصحية والبلاط والديكور المنزليّ والمفروشات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات والتصميم المُخصّص والتوصيل. كما يمكن للعملاء الذين يمتلكون فيلات وشققاً طلب خدمة إعادة تصميم الديكور الداخليّ لِمنازلهم بِشكلٍ كامل، وذلك من خلال الحصول على استشارات تصميم جديدة وتنفيذها مع فريق "دانوب هوم" المُحترف.
تمّ افتتاح متجر "دانوب هوم" المُحدّث في مدينة العين بِحضور حميد اليماحي، مدير مشاريع العين، الذي أشاد بِالنموّ المُستدام الذي حقّقته "دانوب هوم" لِتُصبح واحدةً من أكبر العلامات التجارية لِتحسين المنازل في دولة الإمارات العربية المُتحدة.
تُقدّم "دانوب هوم"، أحد أقسام مجموعة "دانوب" المُتخصّصة في مجال تطوير العقارات ومواد البناء ومقرّها دبي، تشكيلةً واسعةً من المُنتجات تضمّ أكثر من 25 ألف صنف. وتشمل هذه المجموعة مُختلف احتياجات المنزل، من البلاط وأدوات الحمامات والمطابخ والأثاث وألواح الجدران وحلول الحدائق الخارجية، إلى الديكور المنزليّ الشامل وحلول الإضاءة، كلّ ذلك تحت سقف واحد.
يقول "أنيس ساجان"، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب": "لدينا رؤية طموحة لِتحويل "دانوب هوم" إلى علامة تجارية عالمية من خلال التواجد في أكثر من 50 دولة عبر الشراكات واتفاقيات الامتياز. وبهذه الطريقة، يُمكن لِلشركات في تلك الدول الاستفادة من خبرتنا في الحصول على مُنتجات عالية الجودة وبناء مَحفظة مُنتجات قوية تُلبّي مُتطلّبات السوق المُتزايدة."
وأضاف: "كجزء من خطتنا الطموحة للنمو والاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات الأثاث المنزلي في المنطقة، قمنا بتوسيع صالة عرضنا في مصفح بأبوظبي لتصبح وجهة تسوق عالمية المستوى بمساحة 120 ألف قدم مربع."
تستورد "دانوب هوم" مُنتجاتها من أكثر من 23 دولة، بعد إجراء فحوصات شاملة لِضمان الجودة والمتانة. كما تُعدّ العلامة التجارية أكبر بائع تجزئة لِلأثاث الخارجيّ وإكسسوارات الحدائق في المنطقة. وتتمتّع بِنظام بيئيّ داخلي لِلتصميم والتطوير والتخصيص لِتحويل المنازل وفقاً لأذواق العُملاء، حيث تُقدّم مُنتجات مُخصّصة مثل حلول المطابخ الحديثة التي تأتي مع ضمان لمدّة 30 عاماً.
يقول سيد حبيب، مدير "دانوب هوم": "مع النموّ السكانيّ المُتسارع في أبوظبي، ارتأينا أنّه من الضروريّ توسيع متجرنا لِتلبية الطلب المُتزايد على مُنتجات تحسين المنازل. وتُقدّم صالة العرض الجديدة، بِمرافقها المُوسّعة، تشكيلةً واسعةً من المُنتجات التي تُناسب مُختلف الأذواق وأنماط الحياة. كما نُقدّم مُبادرة "دانوب هوم أون ويل"، حيث يقوم فريق من خبراء التصميم الداخليّ بِزيارة منازل العُملاء لِتقديم استشارات تصميم مُخصّصة."
وأضاف: "بفضل خيارات الدفع المُيسّرة التي نُقدمها، يُمكن للعملاء شراء المُنتجات وتسديد ثمنها على أقساط شهرية مُريحة. كما يُمكنهم التسوق عبر الإنترنت وَ استلام مُشترياتهم في أيّ وقت يُناسبهم. وستُتيح استراتيجية التوسّع الخاصّة بنا توفير مساحة أكبر لِعرض مَزيد من المُنتجات، بالإضافة إلى زيادة عدد فريق خدمة العملاء لِضمان تقديم أفضل خدمة."
"تُقدّم "دانوب هوم" ضماناً على جميع مُنتجاتها، مما يُتيح لِلعُملاء الشعور بِراحة البال وَ الثقة في جودة مُشترياتهم. ويُمكن لِلعُملاء زيادة فترة الضمان من خلال برنامج "سكون"، وذلك بِدفع مبلغ رمزيّ."
وإضافةً إلى ذلك، يُمكن لِأعضاء برامج "حماة الوطن" و"فزعة" و"إسعاد" الاستفادة من خصومات خاصّة على مدار العام عند التسوّق في "دانوب هوم".