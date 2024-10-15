أبوظبي: صالة الحلول الشاملة لاحتياجات الأثاث والأدوات الصحية

يقول سيد حبيب، مدير "دانوب هوم": "مع النموّ السكانيّ المُتسارع في أبوظبي، ارتأينا أنّه من الضروريّ توسيع متجرنا لِتلبية الطلب المُتزايد على مُنتجات تحسين المنازل. وتُقدّم صالة العرض الجديدة، بِمرافقها المُوسّعة، تشكيلةً واسعةً من المُنتجات التي تُناسب مُختلف الأذواق وأنماط الحياة. كما نُقدّم مُبادرة "دانوب هوم أون ويل"، حيث يقوم فريق من خبراء التصميم الداخليّ بِزيارة منازل العُملاء لِتقديم استشارات تصميم مُخصّصة."