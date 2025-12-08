أبوظبي تمنح "بينانس" للعملات المشفرة الموافقة على تقديم خدمات عالمية

حصلت "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على الموافقة الرسمية من سلطة تنظيم السوق العالمي في أبوظبي لتشغيل منصتها العالمية. يبرز هذا التحرك دور أبوظبي المتزايد في تنظيم قطاع العملات المشفرة.
الرخصة، التي منحتها سلطة تنظيم الخدمات المالية ، تمنح بينانس المصداقية والوصول الواسع إلى الأسواق الدولية، مما يعزز مكانتها كقائد في التمويل الرقمي المتوافق.
تحت هذه الموافقة، أعلنت بينانس أنها ستعمل من خلال ثلاث كيانات منظمة داخل سلطة تنظيم السوق العالمي في أبوظبي، كل منها لديه مسؤوليات محددة:
نست إكستشينج سيرفيسز ليمتد – بورصة استثمار معترف بها تتعامل مع جميع التداولات، بما في ذلك التداول الفوري والمشتقات.
نست كليرينج آند كستدي ليمتد – دار مقاصة معترف بها تدير المقاصة والتسوية وحماية الأصول الرقمية للمستخدمين.
نست تريدينج ليمتد – وسيط-تاجر يدير الأنشطة خارج البورصة والتداول خارج السوق.
تصف بينانس هذا بأنه أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً لأي منصة عملات مشفرة عالمية. تخطط الشركة لبدء عملياتها المنظمة من قبل ADGM في 5 يناير 2026.
قال الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ إن الرخصة "توفر الوضوح التنظيمي والشرعية اللازمة لدعم عملياتنا العالمية من ADGM" وأضاف أن هذا الأساس التنظيمي يوفر "راحة البال للمستخدمين بمعرفة أن بينانس تعمل تحت إطار معترف به عالميًا ومعيار ذهبي."
طمأنت بينانس العملاء بأن هذه التغييرات هي في الأساس تنظيمية ولن تؤثر على تجربة المستخدم. "ستظل بيانات الاعتماد الحالية والأرصدة وسجل الطلبات ووظائف التداول دون تغيير، مع تقديم الخدمات من خلال الكيانات المنظمة الجديدة لضمان الامتثال،" وفقًا للبيان.