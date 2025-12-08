أبوظبي تمنح "بينانس" للعملات المشفرة الموافقة على تقديم خدمات عالمية

طمأنت بينانس العملاء بأن هذه التغييرات هي في الأساس تنظيمية ولن تؤثر على تجربة المستخدم. "ستظل بيانات الاعتماد الحالية والأرصدة وسجل الطلبات ووظائف التداول دون تغيير، مع تقديم الخدمات من خلال الكيانات المنظمة الجديدة لضمان الامتثال،" وفقًا للبيان.