أبوظبي تُعزز حوكمة القطاع العقاري بحزمة قرارات تنظيمية شاملة

وأكد مسؤولون أن هذه القرارات ستسهم في استدامة هذا الزخم عبر جعل البيئة التنظيمية أكثر أماناً وقابلية للتنبؤ للمشترين، حيث صرح راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، بأن هذه الخطوات تعزز كفاءة التنظيم والشفافية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عقارية رائدة عالمياً. ومن أبرز التغييرات ما يتعلق بضوابط حسابات الضمان، إذ سيواجه المطورون متطلبات أكثر صرامة قبل سحب أموال المشروع قبل إنجاز 20% من أعمال البناء، بما في ذلك تقديم ضمانات بنكية وتقديرات تكلفة معتمدة، مما يقلل المخاطر ويحفز الاستثمار في المشاريع التي تباع على الخارطة.