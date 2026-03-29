أبوظبي تُعزز حوكمة القطاع العقاري بحزمة قرارات تنظيمية شاملة

أصدرت أبوظبي حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الرامية إلى تعزيز الحوكمة في قطاعها العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين وترسيخ مبدأ الشفافية، تزامناً مع ما يشهده سوق العقارات في الإمارة من نمو قياسي وإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه الإصلاحات التي أعلنت عنها دائرة البلديات والنقل تعديلات على القانون العقاري بالإمارة، مع إرساء قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم حسابات الضمان، والعقارات ذات الملكية المشتركة، ولجان الملاك، بالإضافة إلى إجراءات التعويض المتعلقة بالمشاريع العقارية الملغاة على الخارطة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن سجل السوق العقاري في أبوظبي صفقات قياسية بلغت قيمتها 142 مليار درهم من خلال أكثر من 42 ألف صفقة خلال عام 2025، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 44% في القيمة و52% في حجم الصفقات مقارنة بالعام السابق. وقد شهدت المبيعات السكنية وحدها طفرة بنسبة 67% لتصل إلى 76 مليار درهم، مما يعكس الطلب القوي من المستخدمين النهائيين وتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية نحو المناطق الاستثمارية المتوسعة في العاصمة.
وأكد مسؤولون أن هذه القرارات ستسهم في استدامة هذا الزخم عبر جعل البيئة التنظيمية أكثر أماناً وقابلية للتنبؤ للمشترين، حيث صرح راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، بأن هذه الخطوات تعزز كفاءة التنظيم والشفافية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عقارية رائدة عالمياً. ومن أبرز التغييرات ما يتعلق بضوابط حسابات الضمان، إذ سيواجه المطورون متطلبات أكثر صرامة قبل سحب أموال المشروع قبل إنجاز 20% من أعمال البناء، بما في ذلك تقديم ضمانات بنكية وتقديرات تكلفة معتمدة، مما يقلل المخاطر ويحفز الاستثمار في المشاريع التي تباع على الخارطة.
كما استحدثت القرارات إطاراً تنظيمياً واضحاً للعقارات المشتركة مثل الأبراج السكنية والمجمعات المغلقة، عبر تحديد مسؤوليات المطورين والملاك وشركات الإدارة لضمان صيانة المرافق والحفاظ على قيمة الأصول على المدى الطويل. كما يتوقع أن يؤدي اعتماد لوائح موحدة لجان الملاك إلى تعزيز الحوكمة المجتمعية وتوضيح آليات التفاعل مع الجهات التنظيمية ومزودي الخدمات. وفي سياق متصل، وضعت قواعد التعويض الجديدة جداول زمنية وإجراءات محددة لاسترداد الأموال في حال إلغاء العقود، مما يخلق توازناً في حل النزاعات بين المطور والمشتري.
وتبني هذه الحزمة التنظيمية على جهود دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري لتحديث المنظومة العقارية عبر المنصات الرقمية وتدقيق التراخيص وتعزيز الرقابة. وقد وسعت السلطات من نطاق الشفافية عبر مبادرات تقارير السوق ومنصات القوائم الموثقة مثل خدمة "مضمون" للحد من المعلومات المضللة. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل أداء قوي للسوق امتد إلى مطلع عام 2026، حيث شارك مستثمرون من أكثر من 100 جنسية في السوق العام الماضي، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8.2 مليار درهم، ما يعكس الجاذبية العالمية للإمارة.
ويرى مراقبون أن الوضوح التنظيمي كان له دور محوري في هذا التدفق الاستثماري، وهو ما أكده العميرة بالإشارة إلى أن نتائج عام 2025 ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج سوق قام على الثقة والشفافية. ومع استمرار نشاط التداول في بداية عام 2026 بدعم من النمو السكاني وإطلاق مشاريع جديدة وزيادة التراخيص المهنية بنسبة 58%، يرى المحللون أن تعزيز الضمانات التنظيمية سيساعد أبوظبي على منافسة أبرز مراكز الاستثمار العقاري العالمية، من خلال تقليل عدم اليقين للمشترين وتقوية الإطار المؤسسي الذي يجذب رؤوس الأموال الدولية.