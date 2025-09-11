أبوظبي تطيح بالإعلانات العقارية الوهمية مع إطلاق منصة "مضمون"

قبل 15 أغسطس، كانت كبرى بوابات العقارات في أبوظبي تضم نحو 75,000 إعلان عقاري. أما اليوم، فقد انخفض الرقم إلى نحو 20,000 إعلان. وقال بن كرومبتون، الشريك الإداري في «كرومبتون بارتنرز للعقارات»: «جرى حذف جميع الوحدات التي لم تحصل على تصاريح، بما في ذلك المكررة والوهمية. أي إعلان لم يوافق المالك على إصدار تصريح له تمت إزالته».