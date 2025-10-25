أبوظبي تطلق أول مشروع في العالم لإنتاج طاقة متجددة مستمرة على مدار الساعة

في كل ليلة، عندما تغرب الشمس في سماء أبوظبي، تتوقف الألواح الشمسية عن العمل. وفي كل مرة تتوقف فيها الرياح عن الهبوب، تسكن التوربينات. لطالما كانت هذه الحقيقة البسيطة—أن الطاقة المتجددة تعمل فقط عندما تسمح الطبيعة بذلك هي العقبة المنطقية الأكثر عنادًا في هذا القطاع لعقود من الزمن.