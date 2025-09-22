أبوظبي تطلق أول مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في المنطقة

لدعم هذه الرؤية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات مثل تعيين رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية، وإنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبرامج دولية لتبادل المعرفة. وشهدت جولة أمريكية حديثة استمرت عشرة أيام، زار خلالها 50 من قادة الذكاء الاصطناعي الإماراتيين شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك جوجل، وميتا، وأوبن إيه آي، ومايكروسوفت، لاستكشاف آفاق التعاون والابتكار.