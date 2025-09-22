أبوظبي تطلق أول مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في المنطقة

في خطوة بارزة في المشهد التكنولوجي بمنطقة الشرق الأوسط، أبرم معهد أبوظبي للابتكار التكنولوجي شراكة مع شركة إنفيديا، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول مختبر أبحاث مشترك في المنطقة مخصص للذكاء الاصطناعي والروبوتات.
يُعدّ مختبر TII-NVAITC المشترك الجديد للذكاء الاصطناعي والروبوتات أول مركز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (NVAITC) في الشرق الأوسط يُركّز على الروبوتات. ويهدف المختبر إلى تسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، والأنظمة البشرية، والمنصات ذاتية التشغيل ذات التطبيقات العملية في مختلف القطاعات.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة نجوى عراج، الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التقني، ومارك دومينيك، المدير الإقليمي لقسم الشركات في إنفيديا بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وحضر الحفل كبار المسؤولين، منهم شهاب أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC)، والمديران التنفيذيان في إنفيديا، جون جوزيفاكيس وسيمون سي.
قال عراج: "يُمثل هذا التعاون مع إنفيديا خطوةً هامةً نحو بناء أنظمة روبوتية مُعززة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على التفكير والتكيف والتصرف في بيئات مُعقدة". وأضاف: "نحن نُسرّع من تقارب الإدراك والتحكم واللغة، مُمهدين بذلك الطريق لعصر جديد من الآلات الذكية".
بموجب الاتفاقية، سيتمكن المعهد من استخدام شرائح معالجة رسومية متطورة لتطوير أبحاثه في مجال الروبوتات، وغيرها من المجالات. يُعد معهد الابتكار التكنولوجي الذراع البحثي التطبيقي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وهو هيئة حكومية في أبوظبي، تُساهم في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح لاعبًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
سيدمج المختبر منصات الحوسبة المُسرّعة من إنفيديا مع أبحاث معهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (TII) في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة عالية الأداء. كما سيدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المُدمجة ومجموعات الذكاء الاصطناعي البشرية، مستفيدًا من عائلة فالكون من نماذج اللغات الكبيرة من معهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (TII)، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
قال كارلو رويز، نائب رئيس حلول المؤسسات والعمليات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنفيديا، إن هذه المبادرة تُوسّع شبكة NVAITC العالمية لتشمل الروبوتات لأول مرة في المنطقة. وأضاف: "من خلال العمل مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، نساعد الباحثين والمبتكرين على تسريع الإنجازات التي سترسم مستقبل الأنظمة الذكية".
طموحات الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي
يتماشى إطلاق المختبر المشترك مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي عام ٢٠١٧، خصصت الإمارات مليارات الدراهم لترسيخ الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية.
وتهدف الدولة إلى أن تساهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ومن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي المحلي من 12.7 مليار درهم في عام 2023 إلى أكثر من 170 مليار درهم بحلول عام 2030 - بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 44%.
لدعم هذه الرؤية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات مثل تعيين رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية، وإنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبرامج دولية لتبادل المعرفة. وشهدت جولة أمريكية حديثة استمرت عشرة أيام، زار خلالها 50 من قادة الذكاء الاصطناعي الإماراتيين شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك جوجل، وميتا، وأوبن إيه آي، ومايكروسوفت، لاستكشاف آفاق التعاون والابتكار.
ويعد مختبر TII-Nvidia الأحدث في سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تؤكد طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي.