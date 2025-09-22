أبوظبي تطلق أول صندوق استثماري للحوسبة الكمومية

قامت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في المنطقة بإدراج صندوق "بوريس سولكتيف كوانتوم كومبيوتينغ UCITS ETF" — ليكون الصندوق الموضوعي الأول للإقليم، والسابع عشر على منصة ADX، والثاني الذي يُدرج هذا العام.

يتتبع هذا الصندوق مؤشراً متخصصاً في شركات الحوسبة الكمومية، ويوفر للمستثمرين إمكانية التعرض لـ 25 شركة رائدة في هذا المجال، منهم: Alphabet، Amazon، IBM، Microsoft وNvidia. يُرَسِّخُ إدراج هذا الصندوق مكانة ADX كمنصة ETF الأكبر في المنطقة، حيث تبلغ القيمة السوقية لصناديق المؤشرات المدرجة في أغسطس 2025 أكثر من 1.7 مليار درهم، أي ضعف القيمة المسجلة في نفس الفترة من 2024.

أُطلق الصندوق من قبل شركة "لونيت" لإدارة الاستثمارات العالمية ومقرها أبوظبي، ويُتداول الآن تحت رمز QUANTM. ويوفر للمستثمرين فرصة الدخول في قطاع الحوسبة الكمومية سريع النمو، مع سجل نمو مركب بلغ 29.4% سنوياً منذ عام 2017 بناءً على بيانات رجعية.

الحوسبة الكمومية تمثل ثورة في معالجة المعلومات بالاعتماد على مبادئ ميكانيكا الكم لحل مشكلات محددة بمعدل أسرع من أي حاسوب فائق، حيث يمكن اختبار العديد من الاحتمالات في وقت واحد وإيجاد حلول لم تكن ممكنة سابقاً. تتيح هذه التكنولوجيا تسارع الاكتشافات الطبية وتطور المواد وأنظمة الطاقة ونمذجة المناخ وتحليل المخاطر المالية والمزيد، ما يخلق قيمة اقتصادية كبيرة للمستثمرين والمستهلكين والشركات والحكومات حول العالم.

سوق صناديق المؤشرات الموضوعية عالمياً يتوسع بسرعة، وقد تضاعف تقريباً في خمس سنوات ليصل إلى 562 مليار دولار. وبتقديم صناديق ETF الموضوعية، توسع ADX نطاق منتجاتها لتشمل شرائح وأصول متنوعة ذات تعرض عالمي ودخل ثابت، ما يتيح للمستثمرين خيارات أوسع وأكثر تخصصاً.

قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ADX: "إدراج أول صندوق موضوعي يمثل إنجازاً يعكس التزامنا بتوسيع وتنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. كما يبرز سعينا للابتكار بما يتماشى مع التطورات العالمية. الحوسبة الكمومية من بين أكثر المجالات الواعدة، ويمكنها إحداث تحولات جذرية والاستفادة من فرص استراتيجية جديدة." وأوضح أن قيم التداول في صناديق المؤشرات المدرجة في ADX نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 185% خلال السنوات الأربع الماضية.

أما شريف سالم، شريك ورئيس الأسواق العامة في لونيت، أوضح أن "إدراج أول صندوق موضوعي على ADX يُعد نقطة تحول هامة في جهود لونيت لتقديم حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي." ولفت إلى أن فريقاً متخصصاً بقيادة المخضرم الصناعي Geir Espeskog سيساهم في توسيع القدرات على منصة صناديق المؤشرات. وقال إن الصندوق يمنح المستثمرين قدرة وصول مبكرة إلى إمكانات قطاع الحوسبة الكمومية، سواء عبر الشركات التقنية العملاقة أو المبتكرين المتخصصين، مع آفاق نمو طويلة الأمد. وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق صناديقها على منصة ADX ودعم أهداف المستثمرين وتطوير أسواق أبوظبي المالية.