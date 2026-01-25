أبوظبي ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية لطب التكاثر في مؤتمر "فيرتيكلينيك" الدولي الثاني

انطلقت في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمركز "فيرتيكلينيك" للخصوبة وأطفال الأنابيب (2nd IFFIC)، والذي يمثل حدثاً علمياً عالمياً بارزاً يؤكد مكانة الإمارة كمركز دولي رائد في طب التكاثر والرعاية المتقدمة للخصوبة. وقد استقطب المؤتمر في يومه الأول أكثر من 2000 زائر، وضم ما يزيد عن 65 متحدثاً دولياً، من بينهم خبراء بارزون وأطباء وصناع سياسات وباحثون وقادة في قطاع الرعاية الصحية، والذين اجتمعوا لمناقشة مستقبل علاجات الخصوبة والابتكار الطبي، وتعزيز مبادئ الرعاية الصحية التي تركز على المريض.