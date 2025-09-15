أبوظبي ترسخ ريادتها... 759 مليار دولار مشاريع تطوير ودعم عقاري بفوائض استثمارية

بلغت قيمة مشاريع التطوير الحضري النشطة في أبوظبي 758.79 مليار دولار، وفقاً لتقارير الصناعة.

من بين قيمة 758.79 مليار دولار أمريكي، استحوذ قطاع الإنشاءات الحضرية على الحصة الأكبر بقيمة 221.56 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة BNC، إحدى أكبر شبكات تتبع مشاريع الإنشاءات. وتشمل القطاعات المهمة الأخرى قطاع النفط والغاز بقيمة 595.67 مليار دولار أمريكي، والقطاع الصناعي بقيمة 151.36 مليار دولار أمريكي، والنقل بقيمة 238.01 مليار دولار أمريكي، والمرافق بقيمة 130.29 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مراحل مختلفة من التخطيط والتطوير والإنشاء.

بهذا، تُعزز أبوظبي مكانتها الرائدة في قطاع العقارات والإنشاءات في المنطقة. ويتجلى ذلك في الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2025) الذي اختُتم يوم الأحد. ويُعدّ هذا الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، أكبر معرض ومؤتمر للعقارات والإنشاءات والاستثمار في أبوظبي.

افتتح المعرض المهندس عامر الأحبابي، الخبير الإماراتي في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي والامتثال والتمويل الاستراتيجي.

يشهد المعروض السكني في مدينة أبوظبي ارتفاعًا مع تسليم حوالي 2400 وحدة سكنية في عام 2025. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة كافنديش ماكسويل، "من المتوقع أن يتسارع خط أنابيب التطوير، مع توقع اكتمال حوالي 10400 وحدة بحلول نهاية العام، وتسليم أكثر من 11 ألف وحدة في عام 2026".

وتعرض شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ريبورتاج، ودانوب العقارية، وأوبجيكت 1، ودوغاستا العقارية، وميتا هومز العقارية، وديا العقارية، بدعم من أرسنال، وجروفي ديفيلوبرز، وغيرها، أحدث مشاريعها للمستثمرين والمشترين في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث يأتي المشترون عادة في مجموعات كبيرة لشراء العقارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استفاد المشترون في معرض آيريس 2025 من خصومات تصل إلى 10%-20% عند الحجز في موقع المعرض. في غضون ذلك، أعلنت شركة ريبورتاج للعقارات عن خصومات تتراوح بين 5%-20% عند حجز العقارات في معرض آيريس 2025 حتى يوم الأحد.

قال أرون بوس، مدير معرض آيريس: "تُمثل دورة هذا العام علامة فارقة في قطاع العقارات في أبوظبي. يُثبت حجم المشاركة الهائل وجودة المناقشات أن أبوظبي لا تجذب رؤوس الأموال فحسب، بل تُسهم أيضًا في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات العالمي. من المدن الذكية إلى الأصول العقارية المُرمزة، أظهر معرض آيريس كيف تلتقي الابتكارات والتنظيم وثقة المستثمرين لجعل الإمارات العربية المتحدة وجهةً لا تُضاهى للنمو. سيحصل المستثمرون والمشترون على مكاسب تصل إلى 20% من سعر الشراء، في حال حجز العقار في موقع معرض آيريس 2025. هذا يعني أن مكاسبهم الرأسمالية أو أرباحهم قد ارتفعت بالفعل بنسبة تصل إلى 20% عند الشراء، وستتضاعف عند تسليم العقار بقسط تأمين مرتفع."

حقق قطاع العقارات في أبوظبي أداءً متميزاً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية الإجمالية بنسبة 39% إلى 51.72 مليار درهم مقارنة بـ 37.2 مليار درهم المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري.

سلّطت نسخة هذا العام من معرض آيريس الضوء على مرونة ونمو قطاع العقارات في أبوظبي، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في أحجام وقيم الصفقات خلال السنوات الأخيرة. وضمّ المعرض أكثر من 35 مطوّرًا عقاريًا ووكالة عقارية، بما في ذلك شركات رائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

عُقد أيضًا على هامش المعرض مؤتمر الاستثمار الدولي، وهو جزء من معرض IREIS 2025. وكان من أبرز محاور النقاش تأثير برنامج التأشيرة الذهبية، الذي نجح بالفعل في جذب ثروات طائلة إلى الدولة. ومع إصدار 200 ألف تأشيرة ذهبية في عام 2024، والتي ترتبط بشكل كبير باستثمارات عقارية لا تقل عن مليوني درهم، يُقدر أن البرنامج قد حقق استثمارات عقارية بقيمة 400 مليار درهم في عام واحد فقط.