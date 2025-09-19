أبوظبي تختبر توصيل الطرود بالطائرات المسيّرة

ومع تصاعد الاحتياج إلى الطائرات المسيّرة، تمتلك شركة "EANAN" المصنعة ومقرها دبي أول مصنع في الدولة مخصص لتصنيع هذه الطائرات للأغراض التجارية. ويهدف هذا التوجّه إلى الاستغناء عن استيراد المكونات من الخارج، والانتقال نحو إنتاج محلي كامل. كما يمكن لاحقًا بيع الطائرات إلى دول أخرى وفق احتياجاتها الخاصة، بما يرسّخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الطيران الذكي.