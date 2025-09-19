أبوظبي تختبر توصيل الطرود بالطائرات المسيّرة

أجرت أبوظبي تجربة لتسيير رحلة توصيل عبر الطائرات المسيّرة من منطقة السمحة إلى منطقة خليفة الصناعية.
تمت الرحلة بواسطة دائرة النقل في أبوظبي بالتعاون مع شركة "LODD Autonomous". وزُوّدت الطائرة بذراع آلية ونظام ملاحة متطور.
شاهد الفيديو هنا:
تأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أشهر من نجاح تجربة أولى تم خلالها تسليم طرد في أبوظبي بواسطة طائرة مسيّرة مستخدمةً نظامًا يعتمد على الونش.
أُجريت التجربة الأولى في شهر يونيو بمدينة خليفة، حيث قامت الطائرة بتسليم طرد وهمي من مكتب بريد محلي إلى نقطة إسقاط محددة. وقد تمت العملية بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ونفذتها شركة التقنيات الجوية "LODD" بالشراكة مع مجموعة الخدمات اللوجستية "7X".
ومع ازدياد وتيرة الرحلات التجريبية، تستعد شركة "LODD" في أبوظبي لبدء عمليات توصيل الطرود والبضائع باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) بحلول النصف الثاني من عام 2026، حيث ستوفر هذه الخدمات "بجزء بسيط من التكلفة"، وفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي للشركة.
أما في دبي، فقد انطلقت رسميًا عمليات توصيل الأدوية والطرود بالطائرات المسيّرة منذ أكتوبر 2024، حين منحت هيئة دبي للطيران المدني (DCAA) أول رخصة لشركة "Keeta Drone" للقيام بعمليات التسليم في واحة دبي للسيليكون، مستخدمة ست طائرات في المرحلة الأولى.
ومع تصاعد الاحتياج إلى الطائرات المسيّرة، تمتلك شركة "EANAN" المصنعة ومقرها دبي أول مصنع في الدولة مخصص لتصنيع هذه الطائرات للأغراض التجارية. ويهدف هذا التوجّه إلى الاستغناء عن استيراد المكونات من الخارج، والانتقال نحو إنتاج محلي كامل. كما يمكن لاحقًا بيع الطائرات إلى دول أخرى وفق احتياجاتها الخاصة، بما يرسّخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الطيران الذكي.