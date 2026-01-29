أبوظبي تحلق برقم قياسي..33 مليون مسافر في عام 2025

سجلت مطارات أبوظبي، المشغل للمطارات الخمسة في الإمارة بما في ذلك مطار زايد الدولي الرائد (AUH)، أكثر من 33 مليون مسافر سنويًا في عام 2025، وهو أكبر تدفق للمسافرين في تاريخ الإمارة (emirate’).
وقد أدى هذا المسار المتصاعد والمستمر إلى مضاعفة حجم حركة المرور عبر مطارات الإمارة الخمسة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما برز مطار زايد الدولي كأسرع المطارات الكبرى نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) بناءً على أحدث أرقام حركة المرور.
وفي المجمل، توسعت شبكة مطار زايد الدولي بإطلاق 39 خطاً جديداً وإضافة 7 شركات طيران جديدة. وفي عامه الثاني الكامل من العمليات، استحوذ مطار زايد الدولي على ما يقرب من 98% من إجمالي حركة الركاب و73% من حركة الطائرات، حيث سجل 8.59 مليون مسافر عبر بواباته في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 13.8% على أساس سنوي.
وقد تعزز هذا النمو غير المسبوق من خلال شبكة موسعة، حيث قامت شركات طيران مثل "شرق الصين" (China Eastern Airlines)، و"الإثيوبية"، و"يورو وينجز"، و"طيران الجزيرة"، بالإضافة إلى "الاتحاد للطيران"، بإطلاق أو زيادة خدماتها إلى وجهات عالمية رئيسية. وشملت المسارات الجديدة المضافة طوال العام مراكز كبرى مثل أديس أبابا، وأتلانتا، وهونج كونج، وصولاً إلى الأسواق الناشئة بما في ذلك برلين، وهانوي، وبوني، ووارسو.
كما شهد مطار زايد الدولي عدة أيام طوال العام تجاوزت فيها حركة المرور حاجز 100,000 مسافر يومياً، وهو علامة فارقة في الكفاءة والنجاح في المطارات يعزز مكانة مطار زايد الدولي كمركز مفضل لكل من رحلات الطيران المباشرة وحركة النقل العابر (الترانزيت).
وقال أحمد جمعة الشامسي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في "مطارات أبوظبي": "إن تجاوز عتبة 33 مليون مسافر يعد إنجازاً نفخر به لفرق عملنا، كما أنه مؤشر واضح على جاهزيتنا التشغيلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. هذا الأداء هو نتيجة للعمل الدؤوب على جميع مستويات مطارات أبوظبي لتنفيذ التفويض الاستراتيجي الذي وضعته قيادتنا. ويظل تركيزنا منصباً على الحفاظ على هذا الزخم من خلال التميز التشغيلي والتوسع المستمر في قدراتنا في الشحن والخدمات اللوجستية، مما يضمن توفير البنية التحتية العالمية وجودة الخدمة اللازمة لدعم نمو أبوظبي المستمر كمركز طيران عالمي".
وقد شكل هذا العام عاماً حافلاً بالإنجازات الأولى من نوعها لمطارات أبوظبي، بما في ذلك تسجيل المرة الـ19 على التوالي التي تشهد فيها حركة المسافرين نمواً برقم مزدوج (أكثر من 10%)، والمرة الأولى التي تتجاوز فيها حركة المرور السنوية عبر مطارات الإمارة الخمسة حاجز 30 مليون مسافر. وتعكس هذه النتائج مساراً ثابتاً لعدة سنوات مدفوعاً بتوسيع الشبكة، وشراكات شركات الطيران، والاستثمار المستمر في السعة وتجربة المسافرين.
كما نمت حركة المرور في مطارات أبوظبي الأخرى، بما في ذلك مطار البطين للطيران الخاص (AZI) ومطار العين الدولي (AAN). وارتفعت حركة الطائرات في مطار البطين بنسبة 15.3% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 7% سنوياً. وفي الوقت نفسه، شهد مطار العين الدولي نمواً كبيراً في حركة الركاب، بزيادة قدرها 48.1% عن الربع الرابع من عام 2024 و9.2% سنوياً.
كما نمت أحجام الشحن في مطارات أبوظبي بشكل ملحوظ في عام 2025؛ حيث تم التعامل مع ما يقرب من 770,000 طن من الشحن عبر مطارات الإمارة الخمسة خلال العام، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الجاذبية المتزايدة لتوجيه التجارة عبر الممرات التي تسهلها الإمارة.
وشهد العام أيضاً تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى، بما في ذلك التتويج بلقب "أفضل مطار للتجزئة" في حفل جوائز "فرونتير" (Frontier Awards) لعام 2025، والحصول على تقدير "إشادة عالية" في جوائز "أعمال الطيران" (Aviation Business Awards) لعام 2025. كما حصل مطار زايد الدولي على اعتماد المستوى الثاني لسهولة الوصول من المجلس الدولي للمطارات (ACI)، واعتماد المستوى الثالث المرموق لتجربة العملاء، فضلاً عن تلقيه جوائز لأنظمة التكنولوجيا المتطورة ومبادرات تجربة المسافرين.