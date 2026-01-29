أبوظبي تحلق برقم قياسي..33 مليون مسافر في عام 2025

وقد تعزز هذا النمو غير المسبوق من خلال شبكة موسعة، حيث قامت شركات طيران مثل "شرق الصين" (China Eastern Airlines)، و"الإثيوبية"، و"يورو وينجز"، و"طيران الجزيرة"، بالإضافة إلى "الاتحاد للطيران"، بإطلاق أو زيادة خدماتها إلى وجهات عالمية رئيسية. وشملت المسارات الجديدة المضافة طوال العام مراكز كبرى مثل أديس أبابا، وأتلانتا، وهونج كونج، وصولاً إلى الأسواق الناشئة بما في ذلك برلين، وهانوي، وبوني، ووارسو.