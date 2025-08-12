أبوظبي تتصدر عالمياً: 61% نمو قطاع الذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي تسارعًا استثنائيًا، مما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والنمو في هذا المجال. وشهدت الإمارة، التي تضم 673 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، زيادة بنسبة 61% في قطاع الذكاء الاصطناعي بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقًا لبيانات نشرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى وجود ما يقارب 90,904 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024، مما يجعل أبوظبي مركزًا رائدًا في هذا المجال على الصعيد العالمي. وتُبرز هذه النتائج صعود أبوظبي كأسرع مركز نمو للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورائدة عالمية في مجال المشاريع والابتكار والبحث القائم على الذكاء الاصطناعي.

وقال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يتطور بسرعة من التبني المبكر إلى التحول في العالم الحقيقي، مع حصة متزايدة من النشاط المتجذر في البحث والاستشارات الاستراتيجية والحلول على مستوى المؤسسات.

وأضاف أن "هذه الزيادة لا تتعلق بالأرقام فحسب؛ بل تعكس مجتمعًا حيويًا ومتنوعًا من رواد الأعمال والعلماء والقادة العالميين الذين يدركون أن أبوظبي هي مركز جذب للمشاريع التكنولوجية الرائدة".