أبوظبي تتربع على عرش صناديق الثروة السيادية العالمية

وأشار التقرير إلى أن أبوظبي نجحت خلال العقود القليلة الماضية في تكوين محفظة رائعة من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم. وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية، تضم الإمارة العديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية المرتبطة بأعضاء العائلة المالكة. ويقدر إجمالي رأس المال العام لأبوظبي بنحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات صناديق الثروة السيادية العالمية.