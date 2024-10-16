"أبوظبي القابضة"تستحوذ على 96% من بنك "أوديا" التركي
أبرمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ، اتفاقيةً للاستحواذ على 96% من أسهم بنك "أوديا" التركي، المملوك لبنك "عودة"، أحد أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في تركيا.
يُصنّف بنك "أوديا" في المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر البنوك التجارية الخاصة في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء، ويشغّل شبكةً تضم 41 فرعاً في 15 مدينة تركية، ويعمل لديه ما يقارب 1300 موظف حسب إحصائيات نهاية شهر يونيو 2024.
وفي إطار هذه الاتفاقية، وافق بنك عودة، إلى جانب مستثمرين آخرين، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وشركة "آي اف سي فيج" (IFC FIG) للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في بنك "أوديا" إلى "القابضة" (ADQ)، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
وفي هذا السياق، صرّح منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يُعزّز هذا الاستحواذ التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول التي تُشكّل ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة لشركات محفظتنا وللاقتصاد ككل." وبانضمامه إلى "القابضة"، سيحظى بنك "أوديا" بإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال جديدة، مما سيمكّنه من إطلاق العنان لتضافر الجهود مع شركات محفظتنا، مستفيداً من ديناميكيات السوق التركية الواعدة." وأضاف: "نحن على ثقةٍ بأنّ هذه الخطوة ستُعجّل من تنفيذ خطط النمو الطموحة لبنك "أوديا"، مع دفع عجلة الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية."
من جهته، أكّد خليل الدبس، المدير التنفيذي لبنك عودة، أنّ هذه الصفقة تنسجم مع التوجّه الاستراتيجي الحالي لبنك "عودة"، والذي يُركّز على السوق المحلية، بالإضافة إلى تعزيز وجوده في أوروبا. وأضاف: "نحن سعداء باستقطاب اهتمام مؤسسة عالمية رائدة مثل "القابضة" (ADQ) للاستحواذ على بنك "أوديا"، فرعنا في تركيا".
وفي إطار تعزيز حضورها في السوق التركي، أطلقت "القابضة" (ADQ) عام 2022 صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي التركي، والذي يستثمر في الشركات التي تُطوّر تقنيات ناشئة أو تُحسّن التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. وفي العام ذاته، استحوذت على شركة "بيرجي ميفار" الرائدة في مجال صناعة الأدوية في تركيا، والتي أصبحت جزءاً من شركة "أرسيرا" القابضة العالمية للعلوم الحيوية، المملوكة بالكامل لـ "القابضة". كما وقّعت "القابضة" عام 2023 مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية لتوثيق العلاقات الثنائية والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد.
وتُغطّي محفظة "القابضة" (ADQ) الواسعة قطاعات حيوية في اقتصاد أبوظبي المُتنامي، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها. كما تضمّ مجموعة الخدمات المالية التابعة لها سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك "وايو" (Wio).