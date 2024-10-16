"أبوظبي القابضة"تستحوذ على 96% من بنك "أوديا" التركي

وفي إطار تعزيز حضورها في السوق التركي، أطلقت "القابضة" (ADQ) عام 2022 صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي التركي، والذي يستثمر في الشركات التي تُطوّر تقنيات ناشئة أو تُحسّن التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. وفي العام ذاته، استحوذت على شركة "بيرجي ميفار" الرائدة في مجال صناعة الأدوية في تركيا، والتي أصبحت جزءاً من شركة "أرسيرا" القابضة العالمية للعلوم الحيوية، المملوكة بالكامل لـ "القابضة". كما وقّعت "القابضة" عام 2023 مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية لتوثيق العلاقات الثنائية والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد.