أبوظبي العالمي يسجل نمواً قياسياً ويعزز مكانته المالية

عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته كأكبر وأسرع مركز مالي دولي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في التراخيص والأصول المدارة والقيمة السوقية، في حين نجح في تأمين شراكات بارزة أكدت الدور المتزايد لأبوظبي كمركز عالمي لرأس المال.
بحلول نهاية يونيو 2025، أصدر سوق أبوظبي العالمي 1,869 ترخيصًا جديدًا، وهو أعلى رقم لها خلال ستة أشهر منذ إنشائها، ليصل إجمالي التراخيص النشطة إلى 11,128 ترخيصًا. وبلغ عدد الكيانات التشغيلية 2,972 كيانًا، بزيادة قدرها 42% عن العام السابق. وشمل هذا التوسع 308 شركات مالية و2,664 شركة غير مالية، مما يعكس قدرة سوق أبوظبي العالمي على استقطاب المؤسسات المالية العالمية والشركات المتنوعة.
ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 42% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، حيث يعمل حاليًا 154 مديرًا للصناديق والأصول و209 صناديق استثمارية انطلاقًا من المركز. وقد أسست شركات عالمية كبرى، مثل نوفين، وفورتريس، وسيركل، ومجموعة بارتنرز، وبيتكوين سويس، وسكادن، وباتريزيا، أو وسّعت حضورها في سوق أبوظبي العالمي خلال هذه الفترة. وتدير نوفين وحدها ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار أمريكي من سوق أبوظبي العالمي، وتتوقع مضاعفة أصولها المُدارة إقليميًا خلال ثلاث سنوات.
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، إن الزخم المستمر الذي يشهده سوق أبوظبي العالمي يعكس بروز أبوظبي كعاصمة عالمية لرأس المال. وأضاف: "مع اقترابنا من عقد من العمليات، لا يمكن تحقيق أرقام قياسية إلا من خلال عمق شراكاتنا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية ووضوح رؤيتنا. ويُعد نمو سوق أبوظبي العالمي دليلاً على الثقة العالمية المتزايدة بأبوظبي كقوة مالية رائدة."
شهد النصف الأول من عام 2025 أيضًا صفقاتٍ تحويلية تربط كياناتٍ مقرها سوق أبوظبي العالمي بكبرى المؤسسات في أبوظبي. افتتحت مجموعة فورتريس للاستثمار مكتبًا دائمًا في سوق أبوظبي العالمي، ودخلت في شراكة استثمار مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي مع مبادلة. افتتحت شركة كيمريدج الأمريكية لإدارة الأصول مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، ووقعت مذكرة تفاهم مع مبادلة للطاقة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مما يُنشئ ممرًا للطاقة عبر الأطلسي. في غضون ذلك، كشفت كلٌ من IHC وBlackRock وLunate، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، تطمح إلى إدارة التزامات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، بينما وسّعت مبادلة وألفا أبوظبي مشروعهما المشترك للائتمان الخاص إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.
عززت هذه الخطوات الاستراتيجية مكانة سوق أبوظبي العالمي كجهة فعّالة لتدفقات الاستثمار على مستوى المؤسسات. كما برهنت على قدرة المركز على مواءمة الابتكار العالمي مع أجندة أبوظبي للتنويع الاقتصادي على المدى الطويل، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 9.1% في الربع الأول من عام 2025.
حقق سوق أبوظبي العالمي إنجازًا جديدًا بتحوله إلى أكبر مركز مالي في المنطقة من حيث القيمة السوقية للكيانات المدرجة. وتجاوزت القيمة السوقية المجمعة للشركات المسجلة في السوق والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 500 مليار درهم بنهاية يونيو. وهذا يؤكد الدور المزدوج للمركز كسلطة قضائية للشركات ومحرك لأسواق رأس المال النشطة.
كما عزز المركز حضوره الدولي. وشارك ممثلو سوق أبوظبي العالمي في مؤتمر "سيتي ويك 2025" في لندن، وانضموا إلى جولات أبوظبي الترويجية في الصين واليابان، للترويج لأبوظبي كمركز للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والمكاتب العائلية.
واكب توسع منظومة سوق أبوظبي العالمي نموٌّ في القوى العاملة. ومع اكتمال عملية الانتقال إلى جزيرة الريم، ارتفع عدد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي في جزيرتي المارية والريم إلى 35,964 مهنيًا في منتصف العام. ويدعم هذا التوسع النمو الديموغرافي الأوسع في أبوظبي، والذي سيصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024.
ظلت القيادة التنظيمية محوريةً لإنجازات سوق أبوظبي العالمي. فقد أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية 52 موافقة مبدئية، بزيادة قدرها 27%، و45 تصريحًا للخدمات المالية، بزيادة قدرها 45% على أساس سنوي. كما وقّعت الهيئة مذكرات تفاهم جديدة مع نظيراتها في أذربيجان وبوتان وهونغ كونغ والسويد، وأصدرت توجيهاتٍ مُحدّثة بشأن الامتثال للعقوبات، ومنع الجرائم الإلكترونية، والأمن السيبراني.
أطلقت هيئة التسجيل إجراءات جديدة لتسهيل العمليات التجارية، بما في ذلك AccessRP، وهي أداة رقمية للتحقق من حقوق الملكية، ولوائح التصاريح التجارية لتعزيز مرونة الشركات غير المالية. كما تم تطبيق رسوم مُحدثة لخفض تكاليف دخول السوق. ورفعت هيئة التسجيل تقييمات الرقابة بنسبة 223% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، مما يُظهر التزامها بالحوكمة ومعايير الامتثال العالية.
كما عززت محاكم سوق أبوظبي العالمي الوصول إلى العدالة، من خلال إطلاق لجنة وسطاء متطوعة لتوسيع نطاق نظام الوساطة الملحق بالمحكمة، في حين أكدت رابطة المحامين الدولية أن يوم التحكيم الرئيسي الخاص بها سيُعقد في أبوظبي في عام 2026 في سوق أبوظبي العالمي.
بينما يستعد سوق أبوظبي العالمي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في أكتوبر 2025، تعكس إنجازاته في النصف الأول من العام تأثيره المتنامي كمنظومة مالية متكاملة. فمن إصدارات التراخيص القياسية والأصول المُدارة، إلى شراكات بمليارات الدولارات ومكانة عالمية مرموقة، رسّخ سوق أبوظبي العالمي مكانته ليس فقط كأكبر مركز مالي دولي في المنطقة، بل أيضاً كحلقة وصل رئيسية بين تدفقات رأس المال العالمية وطموحات أبوظبي الاقتصادية.