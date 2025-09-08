أبوظبي العالمي يسجل نمواً قياسياً ويعزز مكانته المالية

شهد النصف الأول من عام 2025 أيضًا صفقاتٍ تحويلية تربط كياناتٍ مقرها سوق أبوظبي العالمي بكبرى المؤسسات في أبوظبي. افتتحت مجموعة فورتريس للاستثمار مكتبًا دائمًا في سوق أبوظبي العالمي، ودخلت في شراكة استثمار مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي مع مبادلة. افتتحت شركة كيمريدج الأمريكية لإدارة الأصول مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، ووقعت مذكرة تفاهم مع مبادلة للطاقة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مما يُنشئ ممرًا للطاقة عبر الأطلسي. في غضون ذلك، كشفت كلٌ من IHC وBlackRock وLunate، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، تطمح إلى إدارة التزامات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، بينما وسّعت مبادلة وألفا أبوظبي مشروعهما المشترك للائتمان الخاص إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.