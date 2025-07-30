أبوظبي: ارتفاع قياسي للإيجارات والطلب بسوق المكاتب

داخل سوق أبوظبي العالمي، حيث رسّخت المنطقة المالية الحرة سمعتها كوجهة جذب للشركات العالمية، تتراوح الإيجارات حاليًا بين 2800 و3500 درهم إماراتي للمتر المربع سنويًا. وقد تعزز زخم التأجير بفضل توسعة نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم في الربع الأول من عام 2025، مما أضاف ما يقرب من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الشركات المرخصة العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 43% على أساس سنوي ليصل إلى 2781 شركة بنهاية الربع الأول، بينما نما قطاع الخدمات المالية وحده بنسبة 26%.