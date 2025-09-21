أبوظبي: ارتفاع الإيجارات يدفع المستأجرين للتمسك بمنازلهم القديمة

في العاصمة، ارتفع حجم معاملات البيع بنسبة 9.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 2.7% في قطاع البيع على الخارطة. وقد دُعم هذا النمو بزيادة قوية بنسبة 32.6% في مبيعات السوق الثانوية، على الرغم من احتفاظها بحصة سوقية غالبة. وقد أظهر السوق الثانوي نموًا مستمرًا في الربع الثاني، مواصلًا بذلك اتجاهًا سائدًا منذ بداية العام.