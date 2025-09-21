أبوظبي: ارتفاع الإيجارات يدفع المستأجرين للتمسك بمنازلهم القديمة

يفضل المستأجرون في أبوظبي بشكل متزايد المساكن العصرية التي توفر وسائل راحة محسنة؛ وبالتالي فإن الطلب على العقارات القديمة آخذ في الانخفاض في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول محللون عقاريون إن المستأجرين يتجنبون أيضًا الانتقال إلى أماكن أخرى بسبب التكاليف الضخمة المرتبطة بذلك وارتفاع أسعار الإيجار للعقارات الجديدة.
وبحسب شركة جيه إل إل العقارية العالمية، ارتفعت أسعار إيجار الشقق والفيلات في أبوظبي بنسبة 13.9% و4.7% على التوالي، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو/حزيران 2025.
وقال محللون في شركة جيه إل إل: "تحولت تفضيلات المستأجرين نحو المساكن المعاصرة التي توفر وسائل راحة محسنة وميزات نمط حياة، مما أدى بالتالي إلى انخفاض الطلب على التطورات القديمة".
وشكلت عمليات تجديد عقود الإيجار 65.7% من إجمالي تسجيلات عقود الإيجار في الربع الثاني من عام 2025، ارتفاعاً من 61.6% في العام السابق.
يُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تفضيل المستأجرين الحفاظ على مساكنهم الحالية وتجنب زيادات الإيجار المحتملة المرتبطة بالانتقال. وصرح محللو جيه إل إل بأن تجديد عقود الإيجار زاد بنسبة 16.6%، بينما انخفضت العقود الجديدة بنسبة 2.1%.
وأضافت شركة الاستشارات العقارية أن إجمالي حجم الإيجارات السكنية شهد نمواً قوياً بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، بدعم من النمو السكاني المطرد.
قال محللون في شركة سي بي آر إي إن سوق الإيجارات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة واصل مساره الصعودي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، بدعم من الظروف الاقتصادية الكلية القوية والنمو السكاني المستدام.
وقال محللون في شركة سي بي آر إي: "كان نمو الإيجارات واضحاً في جميع المجتمعات التي تم تتبعها... حيث قادت جزيرة ياس المكاسب".
وشهدت أبوظبي عددًا جيدًا من الإمدادات الجديدة بالإضافة إلى إطلاق المشاريع بسبب الطلب المتزايد.
وفقًا لبيانات شركة جيه إل إل، أضافت العاصمة الإماراتية حوالي 3,400 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى حوالي 292,000 وحدة. ومن المقرر استكمال 10,400 وحدة إضافية بنهاية العام.
قالت شركة الاستثمار والخدمات العقارية "سي بي آر" إن الربع الثاني من عام 2025 شهد موجة من الإطلاقات السكنية البارزة، بما في ذلك "فهد بيتش ريزيدنسز" و"والدورف أستوريا ريزيدنسز ياس" من "الدار"، و"سانت ريجيس جزيرة المارية" من "ساس العقارية"، و"قرية نوايف" من "مدن".
وساعدت هذه الإطلاقات في توسيع خط أنابيب التطوير السكني بشكل كبير، حيث من المتوقع تسليم ما يقدر بنحو 70 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك 10 آلاف وحدة هذا العام.
وحافظت أسعار العقارات أيضاً على اتجاهها الصعودي في الربع الثاني من العام الجاري.
أظهرت بيانات شركة جيه إل إل ارتفاع متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل في أبوظبي بنسبة 14.4% و11.1% على التوالي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الثاني، بلغ متوسط سعر المتر المربع من المبيعات المُعاملة في مواقع استثمارية رئيسية للشقق والتاون هاوس والفلل 15,182 درهمًا إماراتيًا و15,523 درهمًا إماراتيًا و17,845 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
في العاصمة، ارتفع حجم معاملات البيع بنسبة 9.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 2.7% في قطاع البيع على الخارطة. وقد دُعم هذا النمو بزيادة قوية بنسبة 32.6% في مبيعات السوق الثانوية، على الرغم من احتفاظها بحصة سوقية غالبة. وقد أظهر السوق الثانوي نموًا مستمرًا في الربع الثاني، مواصلًا بذلك اتجاهًا سائدًا منذ بداية العام.