أبوظبي: "إم جي إم ريزورتس"تطلب ترخيصاً لمنتجع ألعاب
قدمت شركة "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال" (MGM Resorts International)، وهي شركة أمريكية مشغلة للفنادق، طلباً للحصول على ترخيص لتشغيل منشأة للألعاب في الإمارات.
وأوضح "بيل هورنباكل"، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال منتدى "سكيفت جلوبال" 2024، قائلاً: "نعم، لقد تقدمنا بالطلب في أبوظبي"، وأضاف أن الطلب حالياً قيد المراجعة من قبل الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في الحصول على الترخيص.
في حال الموافقة، سيكون هذا ثاني منتجع للألعاب يُفتتح في الإمارات، حيث تقوم شركة "وين ريزورتس" الأمريكية بتطوير منتجع ألعاب متكامل في جزيرة المرجان برأس الخيمة، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2027 بالتعاون مع شريك محلي.
يُذكر أنه في سبتمبر 2023، أنشأت الإمارات الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بهدف وضع إطار تنظيمي عالمي رائد للألعاب التجارية.
وستعمل الهيئة على إنشاء بيئة ألعاب تجارية مسؤولة ومنظمة بشكل جيد، لضمان التزام جميع المشاركين بالإرشادات الصارمة والمعايير العالية، كما ستتولى تنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة التراخيص على المستوى الوطني، إضافة إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بشكل مسؤول.
وكانت الدولة قد منحت أول ترخيص لتشغيل أول سحب يانصيب معتمد في الإمارات لشركة "اليانصيب الإماراتية".