أبوظبي: "إم جي إم ريزورتس"تطلب ترخيصاً لمنتجع ألعاب

يُذكر أنه في سبتمبر 2023، أنشأت الإمارات الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية بهدف وضع إطار تنظيمي عالمي رائد للألعاب التجارية.

وستعمل الهيئة على إنشاء بيئة ألعاب تجارية مسؤولة ومنظمة بشكل جيد، لضمان التزام جميع المشاركين بالإرشادات الصارمة والمعايير العالية، كما ستتولى تنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة التراخيص على المستوى الوطني، إضافة إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بشكل مسؤول.

وكانت الدولة قد منحت أول ترخيص لتشغيل أول سحب يانصيب معتمد في الإمارات لشركة "اليانصيب الإماراتية".