أبوظبي: إطار رقمي جديد لحماية مشتري العقارات على الخارطة

أعلن مركز أبوظبي العقاري يوم الاثنين عن إطلاق رقمنة طلبات إبداء الاهتمام للمشاريع على الخارطة من خلال منصته مضمون.

وقال المنظم إنه اعتبارًا من الآن، سيُطلب من جميع المطورين في مشاريع التطوير الجديدة تسجيل هذه الاهتمامات من المستثمرين على المنصة. وطلب إبداء الاهتمام هو دفعة مبكرة يقدمها المشتري للمطور للمشاريع على الخارطة للتعبير عن اهتمامه بشراء عقار.

وقال المركز إنه سيتولى الإشراف المباشر، مما يضمن حماية المستثمرين من خلال إيداع أموال طلبات الاهتمام في حساب ضمان تحضيري تديره الحكومة. ويمثل هذا تحولًا عن ممارسات الاستثمار التقليدية في المشاريع على الخارطة، حيث يؤسس إطار عمل تشغيلي محكوم يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تحمي جميع أصحاب المصلحة في رحلة شراء العقارات على الخارطة.