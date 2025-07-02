أبوظبي: أول رحلة تجريبية ناجحة للتاكسي الطائر

أعلنت أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن نجاح رحلتها التجريبية لسيارة الأجرة الطائرة في مطار البطين للطيران الخاص.

وأعلنت شركة آرتشر للطيران ومقرها الولايات المتحدة ومكتب أبوظبي للاستثمار (أديو) عن الرحلة الناجحة قبل إطلاقها التجاري المقرر في أوائل العام المقبل.

وقال عمران مالك، رئيس قسم التنقل الذاتي والروبوتات في مكتب أبوظبي للاستثمار: "اليوم هو الخطوة الأولى من سلسلة خطوات ستُتخذ لتمكين تسويق التاكسي الجوي في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. نحن لا نختبر للاختبار فحسب، بل نختبر للتسويق التجاري. نحن لا نطلق خدمة التاكسي الجوي فحسب، بل نبني منظومة متكاملة حولنا - من تدريب الطيارين إلى مراكز الصيانة والإصلاح والعمرة، إلى تطوير المواهب، وصولاً إلى التصنيع مع شركة آرتشر للطيران، في منشأتها في العين".

"ونحن نتعاون أيضًا مع الجامعات بشأن المناهج الدراسية أو الشهادات القصيرة التي يتعين تطويرها للقوى العاملة التي ستنضم إلى هذا النظام البيئي."

قال إن مرحلة الاختبار ستستمر حتى الصيف "لفهم مدى تحمّل هذه المركبة لبيئة الصيف الفريدة من الرطوبة والغبار. ثم سنبدأ بتحليق هذه الطائرة فوق المدينة، ثم سندخل المرحلة التجارية في أوائل عام ٢٠٢٦".

يأتي الإطلاق الناجح للرحلة التجريبية في أبوظبي بعد يومين من إطلاق تجريبي مماثل ناجح لشركة جوبي للطيران في دبي. وتتطلع كلتا الإمارتين إلى إطلاق سيارات أجرة طائرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال الدكتور طالب الهنائي مدير شركة آرتشر للطيران في الإمارات العربية المتحدة إن الشركة أكملت للتو أول رحلة لطائرتها ميدنايت في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أول سوق إطلاق عالمي تخطط له آرتشر.

كانت الرحلة إقلاعًا وهبوطًا عموديًا في مطار البطين للطيران الخاص في أبوظبي. تُركز عمليات اختبار الطيران الأولية لدينا في الإمارات العربية المتحدة تحديدًا على تقييم أداء الطائرة، بما في ذلك درجات الحرارة العالية والرطوبة والتعرض للغبار. هذا يُمكّننا من التحقق من جاهزيتنا للانتشار التجاري المُخطط له في الإمارات. تُركز الطائرة الأولى التي أحضرناها إلى الإمارات تحديدًا على اختبار ظروف الإمارات، وبالتالي فهي ليست إحدى طائراتنا التجريبية. نخطط لتشغيلها في الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

"بمجرد التحقق من جاهزيتنا، سنكون قادرين على تقييم جاهزيتنا للانتشار التجاري وتوسيع برنامج اختبار الطيران لدينا."

وفي المرحلة الأولية من الإطلاق التجاري، تخطط آرتشر لنشر أسطول صغير من الطائرات في الإمارات العربية المتحدة.

في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، أشار عمران مالك إلى أن الأولوية هي لإطلاق العمليات التجارية بأمان، وتجهيز المنظومة بمطارات عمودية، والتكامل مع المجال الجوي. وأضاف: "لذا، فإن كل هذا يُمثل أولوية بالنسبة لنا لإطلاق المشروع في أبوظبي".

وأضاف أن الهدف هو إطلاق خدمات سيارات الأجرة الطائرة التجارية في أوائل عام 2026 في أبوظبي.

وأضاف أن تصنيع سيارات الأجرة الطائرة من قبل شركة آرتشر سيبدأ في العين في عام 2027، وفي المرحلة التالية سيتم تصديرها إلى دول أخرى أيضًا نظرًا للاهتمام القوي من دول المنطقة.

فيما يتعلق بالتسعير، قال إن الافتراض هو أن وسيلة النقل الجديدة هذه "مخصصة فقط للمسافرين الفاخرين، وهو أمر غير متوفر في أبوظبي. سيكون السعر مناسبًا للعامة. ومع افتتاح المزيد من المطارات العمودية والطائرات، سينخفض هذا السعر ليُتاح استخدامه يوميًا".