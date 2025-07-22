"أبل" تفتتح متجرها وتطبيقها الإلكتروني في السعودية بدعم للغة العربية وميزات التخصيص

أطلقت شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية، متجرها الرسمي عبر الإنترنت وتطبيق "Apple Store" في المملكة العربية السعودية، لتوفر بذلك للمرة الأولى تجربة تسوق رقمية متكاملة باللغة العربية، مع إمكانية الوصول المباشر إلى جميع منتجات وخدمات أبل.

تُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا للعلامة التجارية في المنطقة، حيث تقدم أبل تجربة التسوق المميزة الخاصة بها مباشرةً إلى العملاء في المملكة، بما في ذلك خيارات التخصيص والدعم الفني المتخصص والخدمات المترجمة.

تجربة تسوق رقمية مخصصة ومحلية

من خلال متجر أبل الإلكتروني وتطبيق "Apple Store"، يمكن للمستخدمين في السعودية تصفح مجموعة منتجات أبل الكاملة، من أحدث أجهزة آيفون وآيباد إلى أجهزة ماك والساعات الذكية. تم تصميم التجربة لتناسب كل مستخدم، حيث تعرض توصيات بناءً على أجهزتهم الحالية، وتقدم مقارنات للمنتجات، وتتيح تتبع الطلبات.

يمكن للمتسوقين الآن تخصيص مواصفات أجهزة ماك الخاصة بهم، من المعالج والذاكرة إلى التخزين، وتخصيص مجموعات ساعة أبل. ولأول مرة في المنطقة، يمكن للعملاء نقش أجهزة آيربودز وقلم أبل وآيرتاغز بالأسماء أو الرموز التعبيرية أو الأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، كل ذلك عبر الموقع الإلكتروني apple.com/sa-en/store.

قدمت أبل أيضًا دعمًا محليًا عبر الدردشة والهاتف، مما يمكن العملاء من الحصول على إرشادات متخصصة باللغة العربية حول اختيار المنتجات، وترحيل البيانات، وإعداد نظام iOS، وحتى تفعيل الخدمات الخلوية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.