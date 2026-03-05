أبل تطلق"ماك بوك نيو" بمواصفات احترافية وسعر في المتناول

كشفت أبل يوم الأربعاء عن ماك بوك نيو، وهو حاسوب محمول جديد للمبتدئين مصمم لتقديم تجربة ماك لجمهور أوسع بسعر أقل بكثير.
يجمع الجهاز بين تصميم أبل المميز من الألومنيوم، وشاشة نابضة بالحياة، وشريحة A18 Pro الخاصة بالشركة لتقديم أداء يومي قوي وقدرات الذكاء الاصطناعي.
يتميز ماك بوك نيو بهيكل متين من الألومنيوم مع حواف مستديرة ناعمة وتصميم خفيف الوزن يبلغ 2.7 رطل فقط. يتوفر الحاسوب المحمول بأربعة ألوان: أحمر خدود، نيلي، فضي، ولمسة نهائية حمضية جديدة، مما يجعله أحد أكثر أجهزة ماك بوك الملونة حتى الآن.
يمتد موضوع الألوان إلى لوحة مفاتيح ماجيك والخلفيات، مما يخلق جمالية تصميم متماسكة تستهدف الطلاب والمستخدمين اليوميين.
يتضمن الحاسوب المحمول شاشة Liquid Retina مقاس 13 بوصة بدقة 2408 × 1506، وسطوع 500 شمعة، ودعم مليار لون.
تقول أبل إن الشاشة توفر سطوعًا أعلى ودقة أوضح من العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة في نفس الفئة السعرية. يساعد الطلاء المضاد للانعكاس في الحفاظ على الرؤية في البيئات الساطعة، سواء كان المستخدمون يشاهدون الأفلام أو يحررون الصور أو ينضمون إلى مكالمات الفيديو.
في قلب ماك بوك نيو توجد شريحة A18 Pro من أبل، والتي تقدم تحسينات كبيرة في الأداء للحوسبة اليومية.
وفقًا لأبل، فإن الحاسوب المحمول أسرع بنسبة تصل إلى 50 بالمائة للمهام الشائعة مثل تصفح الويب وتحرير المستندات مقارنة بأجهزة الحاسوب الرائدة التي تعمل بمعالجات Intel Core Ultra 5. بالنسبة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تأثيرات الصور المتقدمة والتعلم الآلي على الجهاز، يمكن أن يكون النظام أسرع بثلاث مرات.
تتضمن الشريحة وحدة معالجة رسومات (GPU) بخمسة أنوية لمهام الرسوميات ومحرك عصبي (Neural Engine) بـ 16 نواة مصمم لتسريع ميزات Apple Intelligence. كما أن التصميم بدون مروحة يعني أن ماك بوك نيو يعمل بصمت تام.
يوفر جهاز MacBook Neo ما يصل إلى 16 ساعة من عمر البطارية بشحنة واحدة، مما يجعله مناسبًا ليوم كامل من العمل أو الدراسة أو البث.
يشتمل الكمبيوتر المحمول أيضًا على كاميرا FaceTime HD بدقة 1080 بكسل، وميكروفونات مزدوجة بتقنية تشكيل الحزمة، ومكبرات صوت مزدوجة جانبية مع دعم الصوت المكاني و Dolby Atmos.
تشمل خيارات الاتصال منفذي USB-C، ومقبس سماعة رأس، و Wi-Fi 6E، و Bluetooth 6.
يعمل MacBook Neo بنظام macOS Tahoe، ويدعم ميزات Apple Intelligence ويتكامل بسلاسة مع iPhone من خلال أدوات Continuity مثل Handoff و Universal Clipboard و iPhone Mirroring. بفضل الأداء القوي وعمر البطارية الطويل وسعر البدء المعقول، يهدف MacBook Neo إلى جعل نظام Mac البيئي متاحًا أكثر من أي وقت مضى.
بدءًا من 2,599 درهمًا إماراتيًا، يعد MacBook Neo الآن أرخص كمبيوتر محمول من Apple’s على الإطلاق. الطلبات المسبقة مفتوحة عبر متجر Apple’s الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة ومواقع متاجر Apple، مع بدء التوفر في 11 مارس.
لقد كان أسبوعًا حافلاً لشركة Apple حيث أعلنت عن العديد من المنتجات الجديدة على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من 2 مارس. يومي الاثنين والثلاثاء، أطلقت عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو iPhone 17e، و iPad Air الجديد، و MacBook Air الجديد، و MacBook Pro مع M5 Pro و M5 Max.