أبل تطلق"ماك بوك نيو" بمواصفات احترافية وسعر في المتناول

يمتد موضوع الألوان إلى لوحة مفاتيح ماجيك والخلفيات، مما يخلق جمالية تصميم متماسكة تستهدف الطلاب والمستخدمين اليوميين.

شاشة Liquid Retina مقاس 13 بوصة

يتضمن الحاسوب المحمول شاشة Liquid Retina مقاس 13 بوصة بدقة 2408 × 1506، وسطوع 500 شمعة، ودعم مليار لون.

تقول أبل إن الشاشة توفر سطوعًا أعلى ودقة أوضح من العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة في نفس الفئة السعرية. يساعد الطلاء المضاد للانعكاس في الحفاظ على الرؤية في البيئات الساطعة، سواء كان المستخدمون يشاهدون الأفلام أو يحررون الصور أو ينضمون إلى مكالمات الفيديو.

شريحة A18 Pro تعزز الأداء والذكاء الاصطناعي

في قلب ماك بوك نيو توجد شريحة A18 Pro من أبل، والتي تقدم تحسينات كبيرة في الأداء للحوسبة اليومية.